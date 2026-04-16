Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 15 de abril de 2026

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abril 16 de 2026
10:08 a. m.
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  • Murió María Ángel, la bebé de 15 días de nacida que requería un traslado urgente por parte de la EPS Emssanar, pues sufría una cardiopatía congénita.
  • La Corte Constitucional tumbó el decreto con el que fijó el aumento de los impuestos a licores y cigarrillos, amparado en al emergencia económica.
  • Ya se realizaron las audiencias de legalización de captura de nueve personas señaladas de participar en una red de corrupción que afectó las regalías para algunos departamentos del Caribe.
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