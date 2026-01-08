Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 1 de agosto de 2026

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agosto 01 de 2026
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  • Tras el ataque terrorista de este sábado en Cúcuta, las autoridades adoptaron medidas especiales para fortalecer el orden público. La recompensa se fijó en 350 millones de pesos.
  • Exclusivo Noticias RCN: un millonario contrato de la Aeronáutica Civil está en el ojo del huracán, más de 23.000 millones de pesos para remodelar aeropuerto en Tunja donde, por ahora, no hay obras.
  • El influencer ‘Don P Sounds’, quien promocionaba paquetes de turismo sexual en Colombia, fue inadmitido por Migración.
  • Nuevo rifirrafe entre el presidente Petro y la Alcaldía de Bogotá por el hospital San Juan de Dios. El mandatario dice que ya se pueden abrir servicios a los pacientes, pero el Distrito señala que los permisos los otorga el mismo Gobierno Nacional.
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