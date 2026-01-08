Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 1 de agosto de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 01 de 2026
08:27 p. m.
08:27 p. m.
- Tras el ataque terrorista de este sábado en Cúcuta, las autoridades adoptaron medidas especiales para fortalecer el orden público. La recompensa se fijó en 350 millones de pesos.
- Exclusivo Noticias RCN: un millonario contrato de la Aeronáutica Civil está en el ojo del huracán, más de 23.000 millones de pesos para remodelar aeropuerto en Tunja donde, por ahora, no hay obras.
- El influencer ‘Don P Sounds’, quien promocionaba paquetes de turismo sexual en Colombia, fue inadmitido por Migración.
- Nuevo rifirrafe entre el presidente Petro y la Alcaldía de Bogotá por el hospital San Juan de Dios. El mandatario dice que ya se pueden abrir servicios a los pacientes, pero el Distrito señala que los permisos los otorga el mismo Gobierno Nacional.