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Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 1 de agosto de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 01 de 2026
04:24 p. m.
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  • Ataque con carro bomba en Cúcuta deja once personas heridas. El director de la Policía lidera la respuesta en el lugar del atentado.
  • Tras el ataque terrorista en Cúcuta, las autoridades avanzan para identificar a los autores intelectuales. Las investigaciones apuntan al ELN como principal responsable.
  • Nuevos detalles del crimen de María Camila Potosí. La Fiscalía asegura que habrían pagado cuatro millones de pesos para ejecutar el plan criminal.
  • Salen a la luz chats y encuentros entre el abogado del presidente Gustavo Petro y Gloria Arizabaleta, mientras avanzaban los procesos contra el mandatario en la Comisión de Acusación.
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