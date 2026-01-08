Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 1 de agosto de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 01 de 2026
04:24 p. m.
04:24 p. m.
- Ataque con carro bomba en Cúcuta deja once personas heridas. El director de la Policía lidera la respuesta en el lugar del atentado.
- Tras el ataque terrorista en Cúcuta, las autoridades avanzan para identificar a los autores intelectuales. Las investigaciones apuntan al ELN como principal responsable.
- Nuevos detalles del crimen de María Camila Potosí. La Fiscalía asegura que habrían pagado cuatro millones de pesos para ejecutar el plan criminal.
- Salen a la luz chats y encuentros entre el abogado del presidente Gustavo Petro y Gloria Arizabaleta, mientras avanzaban los procesos contra el mandatario en la Comisión de Acusación.