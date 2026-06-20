Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / sábado 20 de junio de 2026

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junio 20 de 2026
09:06 p. m.
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  • Continúa la distribución del material electoral y, pese a alertas en algunos municipios, las autoridades aseguran que la segunda vuelta presidencial está blindada y sin riesgo de fraude.
  • Radiografía del conflicto: un informe de la Defensoría del Pueblo advierte una expansión sin precedentes de las disidencias, el ELN y el Clan del Golfo.
  • ¿Belleza bajo engaño? Una investigación de Noticias RCN revela las denuncias de varias mujeres que señalan haber sido víctimas de quienes, serían falsos cirujanos que prometían cuerpos perfectos, pero terminaron dejando dolor, secuelas y una profunda pesadilla.
  • El Ministerio de Defensa confirmó a Noticias RCN que habría sido abatido alias Marlon, señalado como el máximo cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el departamento del Cauca.
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