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SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 20 de junio de 2026

¡Las balotas definieron la suerte tras el sorteo del Super Astro Luna de este 20 de junio! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñado por Magnific.

Noticias RCN

junio 20 de 2026
09:05 p. m.
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Los sorteos diarios del Super Astro Luna tienen una característica singular: cada jornada comienza sin un resultado definido y termina con una combinación que no volverá a repetirse exactamente en las mismas condiciones. Esa particularidad hace que cada noche tenga su propia identidad dentro del juego.

Este 20 de junio de 2026, el Super Astro Luna volvió a celebrar una nueva edición de su sorteo nocturno, dejando una secuencia oficial compuesta por cuatro cifras y un signo zodiacal.

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La combinación anunciada no solo representa el desenlace del día. También se convierte en el elemento que distingue esta jornada específica dentro de la continuidad diaria del juego, permitiendo diferenciarla de cualquier otra fecha del calendario.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el Super Astro Luna de este 20 de junio de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 20 de junio de 2026

El sorteo del Super Astro Luna de este sábado se realizó a las 10:42 de la noche.

La presentadora reveló el resultado de las balotas y el delegado de Coljuegos aprobó la siguiente combinación:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

Las cuatro cifras y el signo zodiacal conforman el resultado oficial anunciado para esta jornada del Astro Luna.

¿Qué hace especial a cada resultado del Super Astro Luna?

La singularidad de cada combinación. Aunque la mecánica del juego permanece invariable, el resultado generado en cada jornada es distinto y termina creando una referencia exclusiva para esa fecha.

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Además, el Super Astro Luna incorpora un elemento diferencial frente a otros sorteos: el signo zodiacal acompaña a las cifras sorteadas y forma parte integral de la secuencia oficial divulgada al finalizar el juego.

Con la combinación correspondiente al 20 de junio de 2026 ya definida, el Super Astro Luna suma una nueva jornada a su secuencia de sorteos diarios. La combinación anunciada esta noche pasa a convertirse en la referencia oficial de este sábado y en el dato que identifica el desenlace del sorteo nocturno.

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