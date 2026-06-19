Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / viernes 19 de junio de 2026

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junio 19 de 2026
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  • #ColombiaElige. Conteo regresivo para que se abran las urnas y se conozca el nuevo presidente de la República.
  • Al menos 400.000 hombres prestarán seguridad en la jornada electoral, sin embargo, persisten las denuncias de gobernadores sobre presiones de grupos criminales.
  • La senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, continuará detenida mientras avanza la indagatoria en la Corte Suprema de Justicia. La diligencia se reanudará este lunes.
  • En el Catatumbo un niño de 10 años fue asesinado en un ataque con drones cargados con explosivos. Un pequeño de dos años resultó herido.
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