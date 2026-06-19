Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / viernes 19 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 19 de 2026
08:11 p. m.
08:11 p. m.
- #ColombiaElige. Conteo regresivo para que se abran las urnas y se conozca el nuevo presidente de la República.
- Al menos 400.000 hombres prestarán seguridad en la jornada electoral, sin embargo, persisten las denuncias de gobernadores sobre presiones de grupos criminales.
- La senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, continuará detenida mientras avanza la indagatoria en la Corte Suprema de Justicia. La diligencia se reanudará este lunes.
- En el Catatumbo un niño de 10 años fue asesinado en un ataque con drones cargados con explosivos. Un pequeño de dos años resultó herido.