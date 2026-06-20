Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / sábado 20 de junio de 2026

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junio 20 de 2026
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  • El Gobierno Nacional adelantó el cierre de fronteras de cara a la segunda vuelta presidencial.
  • Preocupa el panorama de violencia en el territorio nacional debido a las alertas por riesgo electoral.
  • Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella afinan su estrategia final, refuerzan el cuidado del voto y hacen un último llamado a sus seguidores para acudir a las urnas.
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