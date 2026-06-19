Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / viernes 19 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 19 de 2026
04:51 p. m.
04:51 p. m.
- Un niño de diez años fue asesinado en medio de un ataque terrorista en Tibú, Norte de Santander. Los criminales de las disidencias de las Farc y el ELN lanzaron explosivos desde un dron a una vivienda donde una familia pasaba vacaciones.
- Sigue detenida la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, salpicada en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo.
- El registrador Nacional, Hernán Penagos, explicó en Noticias RCN cómo funcionará el proceso de votación.
- En el sur de Barranquilla hay un barrio que lleva una semana sin servicio de electricidad. En medio del desespero, protestaron bloqueando una importante vía y retuvieron un camión de la empresa Air-e.
- Los habitantes de Samaniego, Nariño, despidieron a ‘Toby’, un perrito que fue por 15 años la mascota de todo el pueblo que lo adoptó luego de la muerte de su dueño.