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Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / viernes 19 de junio de 2026

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junio 19 de 2026
04:51 p. m.
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  • Un niño de diez años fue asesinado en medio de un ataque terrorista en Tibú, Norte de Santander. Los criminales de las disidencias de las Farc y el ELN lanzaron explosivos desde un dron a una vivienda donde una familia pasaba vacaciones.
  • Sigue detenida la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, salpicada en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo.
  • El registrador Nacional, Hernán Penagos, explicó en Noticias RCN cómo funcionará el proceso de votación.
  • En el sur de Barranquilla hay un barrio que lleva una semana sin servicio de electricidad. En medio del desespero, protestaron bloqueando una importante vía y retuvieron un camión de la empresa Air-e.
  • Los habitantes de Samaniego, Nariño, despidieron a ‘Toby’, un perrito que fue por 15 años la mascota de todo el pueblo que lo adoptó luego de la muerte de su dueño.
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