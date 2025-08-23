CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 23 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 23 de 2025
08:17 p. m.
  • Fallece joven Emberá en medio de hechos de violencia en asentamiento de Bogotá
  • Autoridades revelan detalles de atentado a helicóptero en Amalfi y ofrecen millonaria recompensa por alias ‘Alejandro’
  • Fiscalía acusa de homicidio a dos guerrilleros por ataque con camión bomba en Cali
