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La verdadera razón por la que Westcol terminó en la cárcel La Picota: video es viral

Westcol sorprendió al aparecer en la Cárcel La Picota y generó confusión en redes. Esta es la razón real de su ingreso y lo que ocurrió durante la transmisión en vivo.

Westcol en la Cárcel LA Picota
Foto: capturas de pantalla

Noticias RCN

marzo 28 de 2026
06:22 p. m.
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El streamer colombiano Westcol volvió a ser tendencia en redes sociales tras protagonizar una escena que dejó a muchos confundidos.

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Luego de su reciente encuentro con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, el creador de contenido apareció ingresando a la Cárcel La Picota de Bogotá, lo que generó todo tipo de especulaciones.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, mostraban a Westcol siendo trasladado por agentes del Inpec hacia el interior del centro penitenciario. En el video, incluso se le veía siendo requisado y caminando por zonas de alta seguridad, lo que llevó a muchos a pensar que se trataba de una captura real.

Un ingreso que confundió a todos en redes

La transmisión en vivo, realizada desde la propia cárcel, fue clave en la confusión. En ella, Westcol aparecía junto a su colega Chanty recorriendo distintos pabellones, interactuando con el entorno y reaccionando a lo que parecía ser una experiencia real dentro del penal.

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La escena tomó aún más fuerza por el contexto, pues venía de un encuentro público con el presidente, lo que hizo que muchos usuarios relacionaran ambos hechos.

Sin embargo, todo hacía parte de una estrategia de contenido. "Lejos de tratarse de una captura real, la escena que desató la confusión hacía parte de la narrativa del contenido", se explicó posteriormente.

La verdadera razón del ingreso a La Picota

El ingreso de Westcol a la cárcel no fue producto de ningún problema legal. Por el contrario, se trató de una actividad autorizada y supervisada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Durante el recorrido, el streamer —cuyo nombre real es Luis Villa— tuvo la oportunidad de conocer de cerca cómo es la vida dentro del centro penitenciario. Visitó diferentes pabellones, entendiendo las condiciones según el nivel de seguridad y el tiempo de condena de los reclusos.

Además, pudo observar aspectos cotidianos como las celdas, la alimentación y las rutinas diarias, así como escuchar historias de vida de personas privadas de la libertad.

Este tipo de contenido, según el propio creador, busca ir más allá del entretenimiento tradicional. Su apuesta consiste en generar experiencias inmersivas en espacios reales, donde la audiencia no solo observa, sino que siente que hace parte de la situación.

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