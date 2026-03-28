IA predice el resultado de Colombia vs. Francia: así quedaría el amistoso internacional

La Selección Colombia se prepara para un exigente reto este domingo 29 de marzo, cuando enfrente a Francia desde las 2:00 p. m., en un duelo clave de preparación rumbo al Mundial de 2026.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega con la necesidad de recuperar sensaciones tras la derrota 2-1 ante Croacia, mientras que los europeos vienen en alza luego de imponerse a Brasil con autoridad.

El contexto es claro, pues son dos selecciones con momentos distintos, pero con talento suficiente para ofrecer un partido de alto nivel. Por eso, los pronósticos basados en inteligencia artificial ya empiezan a perfilar lo que podría suceder en el campo.

Pronóstico del Colombia vs. Francia

De acuerdo con la inteligencia artificial en rendimiento reciente, historial y nivel individual de los jugadores, el partido se proyecta como un duelo equilibrado, pero con ligera ventaja para Francia.

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El modelo sugiere un marcador de 2-1 a favor de Francia, en un encuentro donde los detalles marcarían la diferencia.

En este escenario, se espera que figuras como Luis Díaz y James Rodríguez generen peligro constante, mientras que Francia apostaría por la velocidad y contundencia de Kylian Mbappé, quien viene de marcar ante Brasil.

Historial entre Colombia y Francia: duelo parejo

Este compromiso también tiene un ingrediente especial por el historial entre ambas selecciones. Será la sexta vez que Colombia y Francia se enfrenten, en una serie que ha sido equilibrada, aunque con ligera ventaja para los europeos.

Hasta ahora, Francia suma tres victorias, mientras que Colombia ha ganado en dos oportunidades, lo que mantiene abierto el historial.

Por eso, el partido de este domingo no solo será una prueba de nivel, sino también una oportunidad para que la Tricolor iguale el historial y refuerce su confianza de cara al Mundial de 2026.