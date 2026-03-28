Proyecto de ley busca poner restricciones al uso de celulares dentro de los colegios en Colombia

La sociedad actual se enfrenta a una cuestionable realidad en la que cada vez es más usual ver a niños y niñas cambiando la interacción social por un teléfono celular. Desde parques, restaurantes, centros comerciales y hasta colegios, los menores han estado protagonizando escenas que hoy en día ya son objeto de discusión entre padres de familia, educadores y expertos.

Ante un posible escenario en donde ya se estaría desarrollando el concepto de “adicción digital”, hoy en Colombia la situación se ha empezado a abordar desde diferentes frentes. El debate llegó hasta el Congreso en donde actualmente se busca regular esta situación.

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¿En qué consiste el proyecto de ley?

La representante Olga Lucía Velásquez radicó un proyecto de ley que busca ponerle freno a la adicción digital infantil en Colombia, pues la mujer expone que dicha iniciativa sugiere ponerse del lado de la salud mental y el desarrollo infantil.

La propuesta plantea que menores de 16 años tengan restricciones en el uso del celular durante la jornada escolar. Menos pantallas en clase, límites de tiempo y controles en espacios como bibliotecas o evaluaciones, salvo cuando haya fines pedagógicos.

“Importante que dentro del proyecto de ley no solamente estén las instituciones educativas, sino también la responsabilidad del estado de hacerle seguimiento a los buenos hábitos, establecer prácticas saludables para el uso de la tecnología. Aquí no es ir contra el desarrollo de la tecnología, es aprender a usar la tecnología ”, aseguró Velásquez.

Sin embargo, el panorama va más allá de los espacios educativos ya que expertos aseguran que el objetivo de este proyecto de ley no debería prohibir, sino más bien regular el uso de estos dispositivos.

“Los colegios están desarrollando campañas de prevención, promoción. En muchos casos se está regulando el acceso a los celulares y se está prohibiendo el acceso a estos dispositivos”, explicó Carlos Enrique Garavito, representante Colpsic.

Atención paternal, una pieza clave en el proceso

El proyecto también incluye la corresponsabilidad de los familiares y propone fortalecer una iniciativa denominada como “escuelas para padres” en donde se incentiven conversaciones para encontrar un equilibrio entre la educación, la tecnología y el bienestar general de los más vulnerables ante el vasto mundo del internet.