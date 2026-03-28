Estados Unidos envía 3.500 soldados a Medio Oriente tras cuatro semanas de la escalada militar

La escalada militar en Medio Oriente alcanzó su cuarta semana con el despliegue de refuerzos estadounidenses y el agravamiento de la crisis humanitaria en la región.

El buque anfibio USS Poli arribó con 3.500 marineros adicionales y aviones de transporte y combate, en medio de bombardeos que continúan afectando a varios países y el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz, situación que impulsa el alza sostenida en los precios del petróleo.

RELACIONADO Venezuela anunció que retomó el control de sus sedes diplomáticas en Estados Unidos

Situación actual de la escalada militar

Aunque Estados Unidos había señalado que la ofensiva contra el régimen de Irán sería cuestión de semanas, el conflicto parece extenderse sin una conclusión próxima a la vista.

Los ataques iraníes volvieron a impactar territorio kuwaití, donde un dron alcanzó tanques de combustible en el aeropuerto internacional, desatando un incendio que requirió 58 horas de trabajo continuo para ser controlado.

La crisis también se intensifica en Líbano, donde la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta por el colapso del sistema sanitario. La organización reportó la muerte de nueve paramédicos y siete heridos tras cinco bombardeos contra diferentes puestos de salud en ese país.

"Los repetidos ataques contra la atención médica están interrumpiendo gravemente la prestación de servicios en el sur de Líbano. Cuatro hospitales y 51 centros de atención primaria de salud están cerrados, lo que limita significativamente el acceso a la atención esencial en un momento en que es más necesario”, expresó Tedros Adhanom en su cuenta de X.

Incertidumbre por el cierre del Estrecho de Ormuz

El cierre del Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo, continúa afectando el suministro energético global.

Sin embargo, Pakistán logró un acuerdo limitado con Teherán para que 20 buques con banderas de su país puedan cruzar por este punto estratégico sin ser blanco de ataques, lo que representa una excepción en medio del bloqueo.

Así mismo, el buque de asalto anfibio USS Tripoli llegó a Oriente Medio, informó el sábado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), en medio de las especulaciones sobre un posible despliegue de tropas estadounidenses en Irán.

El Comando precisó que este portahelicópteros encabeza un grupo naval que incluye a "unos 3.500" marineros y soldados del Cuerpo de Marines.