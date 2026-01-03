Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 3 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 03 de 2026
08:40 p. m.
- El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, fue capturado y llevado a suelo estadounidense.
- Impacto total en las redes sociales tras la publicación de la primera imagen de Nicolás Maduro en poder de las autoridades de Estados Unidos.
- Trump anunció que administrará Venezuela mientras se lleva a cabo la transición de gobierno.