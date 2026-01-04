Donald Trump vuelve a amenazar con atacar Colombia: "Suena bien para mí"

Se agudizan las tensiones en la región luego de la intervención estadounidense que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y el anuncio de Estados Unidos sobre administrar Venezuela mientras se lleva a cabo una transición.

Esta vez, Donald Trump amenazó con atacar Colombia y volvió a referirse al presidente Gustavo Petro como un "hombre enfermo" que fabrica y vende cocaína a Estados Unidos.

Colombia está gobernada por un hombre enfermo al que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos, pero no lo va a seguir haciendo por mucho tiempo.

Tras estas declaraciones entregadas a bordo del Air Force One en la noche del 4 de enero, una periodista le preguntó a Trump si estaba pensando en una incursión militar terrestre en suelo colombiano.

"Suena bien para mí, sí", respondió el mandatario estadounidense.

Esta no es la primera vez que Trump amenaza con atacar la soberanía de Colombia, aludiendo a una supuesta lucha antidrogas para proteger la seguridad nacional de su país.

Petro rechaza ataques de Estados Unidos en Venezuela

Pero las tensiones entre Trump y Petro no son nuevas. El mandatario Colombiano ha sido uno de los más críticos frente a la reciente intervención militar en Venezuela y el despliegue de fuerzas estadounidenses en aguas internacionales del Caribe.

Petro también ha calificado como violaciones al Derecho Internacional los bombardeos efectuados por orden de Trump en el Caribe y el Pacífico, contra lanchas rápidas que, según él, transportan droga hacia Estados Unidos; cosa que tampoco ha sido probada.

En varias ocasiones, Trump ha señalado a Petro de tener vínculos con el narcotráfico sin ningún soporte, a la vez que califica a Colombia como una "gran fábrica de cocaína", valiéndose de las cifras sobre el crecimiento de cultivos ilícitos en algunos puntos críticos del país.

En un comunicado conjunto publicado por la Cancillería colombiana, los gobiernos de Brasil, Chile, México, Uruguay y España se unieron para expresar su preocupación por lo ocurrido en Venezuela, lo que calificaron como un "precedente sumamente peligroso para la paz y la seguridad regional".

Además, hicieron un llamado a la "unidad regional" para rechazar cualquier acto que "ponga en riesgo la estabilidad" y la administración de recursos naturales o estratégicos de los países del hemisferio.