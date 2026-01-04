Paso a paso para pagar el impuesto predial y vehicular por internet en Bogotá

Con el inicio del año, miles de bogotanos comienzan a organizar sus obligaciones tributarias. Entre ellas, el pago del impuesto predial y del impuesto de vehículos.

Estos pagos suelen hacerse principalmente por quienes necesitan adelantar trámites como compraventas, traspasos o procesos notariales.

Para estos casos, la Secretaría Distrital de Hacienda mantiene habilitada la opción de declarar y pagar ambos impuestos por internet, sin filas ni desplazamientos, a través de la Oficina Virtual.

¿Quiénes deben pagar en enero el predial y los impuestos de vehículos?

No todos los contribuyentes deben pagar en enero. Quienes no tengan trámites urgentes pueden esperar la factura física que llegará al domicilio registrado o descargarla cuando esté disponible en los canales digitales, conforme al calendario tributario de 2026.

Sin embargo, para quienes sí requieren acreditar el pago en los primeros días del año, el proceso en línea se convierte en una alternativa clave.

Este proceso aplica para los ciudadanos que, por razones administrativas o legales, necesitan demostrar que están al día con el impuesto predial o vehicular. Es el caso de quienes adelantan una compraventa de inmueble o vehículo, o algún trámite que exige el paz y salvo tributario.

Para el resto de los contribuyentes, no es obligatorio adelantar el pago en enero. La recomendación es esperar la factura oficial, que se enviará a los domicilios registrados y también estará disponible para descarga en el portal de la entidad a partir de la última semana de enero, a través del botón Pagos Bogotá.

Paso a paso para declarar y pagar en línea

El proceso para pagar sin salir de casa es sencillo y se realiza completamente en línea.

Ingresar al portal web de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá y hacer clic en la opción Oficina Virtual.

Seleccionar el impuesto que desea pagar: predial o vehículos automotores. El acceso a la plataforma se realiza con correo electrónico y contraseña. Quienes no estén registrados pueden crear su usuario en pocos minutos.

Dentro de la Oficina Virtual, se debe elegir la opción “Declaraciones” y generar la declaración correspondiente al impuesto que se va a pagar. Tras verificar la información, el sistema permite realizar el pago inmediato por PSE o, si se prefiere, imprimir la declaración para pagarla posteriormente en una entidad recaudadora autorizada.

Al finalizar el proceso, es fundamental descargar y guardar el comprobante de pago, ya que este documento es el soporte oficial que acredita el cumplimiento de la obligación tributaria.

¿Qué hacer si el trámite no aparece en el sistema?

La Secretaría de Hacienda advirtió que existen casos particulares en los que la obligación puede no reflejarse de inmediato en la Oficina Virtual. Esto ocurre, por ejemplo, en algunos contratos de leasing, arrendamientos con opción de compra u otras situaciones especiales.

En estos casos, los contribuyentes pueden acudir a los puntos de atención presencial habilitados por la entidad, donde recibirán orientación personalizada para resolver su situación y cumplir con el pago correspondiente.

Fechas clave y descuentos por pronto pago

Para quienes no tienen urgencia en enero, el calendario tributario ofrece incentivos importantes. En el caso del impuesto predial, los contribuyentes podrán obtener un descuento del 10 % si pagan antes del 17 de abril de 2026. La fecha límite sin descuento será el 10 de julio.

En cuanto al impuesto sobre vehículos automotores, el descuento del 10% por pronto pago estará vigente hasta el 15 de mayo de 2026, y el plazo máximo sin descuento será el 24 de julio.