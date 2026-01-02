CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 2 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 02 de 2026
08:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Noticias RCN conoció en primicia la primera audiencia contra Zulma Guzmán, señalada de asesinar a dos menores en Bogotá con frambuesas envenenadas. Habría eliminado información de sus redes y correos tras el crimen.
  • Hay preocupación de las empleadas domésticas tras aumento del salario mínimo, el gremio advierte que se perderían puestos de trabajo. También en alimentos comienza a golpear el bolsillo.
  • Fondos privados aseguran que los trabajadores ya no alcanzarían a pensionarse con 1.150 semanas cotizadas. Tendrían que cotizar dos años más.
  • Gobierno defiende el alza del mínimo, ministro de Trabajo dice que no impacta sobre todos los bienes de consumo. Señala que preparan un decreto para desindexar algunos productos y servicios, como por ejemplo la vivienda de interés social.
  • Unas velas de bengala sostenidas muy cerca del techo habrían desencadenado el incendio en un bar de Suiza que dejó 40 muertos y 119 heridos.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 2 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a. m. / viernes 2 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 1 de enero de 2026

Otras Noticias

Venezuela

Venezuela llevaría varios meses respondiéndole a Estados Unidos por el despliegue: ¿El plan oculto?

En las últimas horas, se conoció lo que el régimen de Nicolás Maduro estaría haciendo a modo de respuesta sobre la presión de EE. UU.

Jorge Iván Ospina

¿Le pagaron o no al exembajador de Colombia en Palestina Jorge Iván Ospina?

Jorge Iván Ospina fue designado en mayo de 2025 y en diciembre fue derogado el decreto de su nombramiento tras no poder tomar posesión.

Salario mínimo

Corrientazos suben dos mil pesos tras aumento del salario: restaurantes temen posibles cierres

Fútbol

Dani Alves regresa al fútbol: este es el nuevo plan tras salir de prisión por delito sexual

Cuidado personal

Estrés y monotonía: cómo evitar sentirse mal al volver a la rutina, según expertos