Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 2 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
enero 02 de 2026
- Noticias RCN conoció en primicia la primera audiencia contra Zulma Guzmán, señalada de asesinar a dos menores en Bogotá con frambuesas envenenadas. Habría eliminado información de sus redes y correos tras el crimen.
- Hay preocupación de las empleadas domésticas tras aumento del salario mínimo, el gremio advierte que se perderían puestos de trabajo. También en alimentos comienza a golpear el bolsillo.
- Fondos privados aseguran que los trabajadores ya no alcanzarían a pensionarse con 1.150 semanas cotizadas. Tendrían que cotizar dos años más.
- Gobierno defiende el alza del mínimo, ministro de Trabajo dice que no impacta sobre todos los bienes de consumo. Señala que preparan un decreto para desindexar algunos productos y servicios, como por ejemplo la vivienda de interés social.
- Unas velas de bengala sostenidas muy cerca del techo habrían desencadenado el incendio en un bar de Suiza que dejó 40 muertos y 119 heridos.