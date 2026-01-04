Primeras consecuencias en el deporte de Venezuela tras la captura de Maduro

La madrugada del pasado sábado 3 de enero de 2026 marcó un punto en la historia de Venezuela. En una operación militar relámpago que incluyó bombardeos estratégicos en Caracas y otras ciudades clave, fuerzas de élite de los Estados Unidos —identificadas como la Fuerza Delta— capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en su residencia de la base militar de Fuerte Tiuna.

La noticia, confirmada por el presidente estadounidense Donald Trump a través de sus redes sociales, ha sumido al país en un estado de parálisis y expectativa que se siente en cada rincón de la nación.

Las últimas horas han estado marcadas por un silencio sepulcral en las calles, interrumpido solo por focos de protesta y una presencia militar errática. Mientras en ciudades como Doral, Florida, la diáspora celebra con banderas y consignas de "Libertad", dentro de Venezuela el panorama es de extrema incertidumbre.

El espacio aéreo ha sido cerrado, las comunicaciones presentan fallas intermitentes y el suministro eléctrico se ha visto afectado en sectores populares de la capital.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, han denunciado una "agresión imperialista", aunque la estructura de mando del chavismo parece fracturada tras la extracción de su principal figura hacia Nueva York, donde Maduro enfrentará cargos por narcotráfico y terrorismo.

Golpe al deporte: La suspensión de la Liga de Béisbol Profesional

La captura de Nicolás Maduro no ha tardado en derribar los pilares de la cotidianidad venezolana, y el deporte, considerado históricamente un bálsamo social, ha sido la primera gran víctima.

Bajo el titular "Golpe al deporte en Venezuela: la Liga de béisbol es suspendida tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos", la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) anunció el cese inmediato de sus actividades.

La decisión afecta directamente la etapa del Round Robin (todos contra todos), la fase más emocionante de la postemporada, donde los equipos buscan un cupo para la gran final. Equipos emblemáticos como los Navegantes del Magallanes y los Cardenales de Lara han confirmado la cancelación de sus encuentros programados.

Giuseppe Palmisano, presidente de la LVBP, fue tajante al declarar que "la prioridad es la seguridad de los peloteros y la fanaticada", subrayando que se evaluará la situación "día a día", aunque no existe una fecha probable de retorno.

La crisis no se limita a los diamantes. La incertidumbre ha escalado a otras disciplinas.

El inicio de la Liga FUTVE, previsto para finales de enero, se encuentra en el limbo. Además, jugadores internacionales como Jefferson Savarino han quedado varados en el país debido al cierre del espacio aéreo.

Por otro lado, la Confederación de Béisbol del Caribe ya había retirado la sede de la Serie del Caribe a Venezuela semanas atrás debido a la tensión previa, trasladándola a Jalisco, México. Ahora, la participación del representante venezolano en dicho torneo es una incógnita.