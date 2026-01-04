Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 4 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 04 de 2026
05:07 p. m.
- Asesinó a su pareja y luego se habría quitado la vida: autoridades investigan.
- VIDEO | Policía frustró presunto intento de sicariato en Cartagena.
- No solo fue Maduro: así han sido las impresionantes y sigilosas operaciones de Delta Force.
- Experto pronostica cuál sería el futuro de Venezuela: el paso a seguir de Trump y el papel de María Corina.
- Delcy Rodríguez fue declarada presidenta encargada de Venezuela.