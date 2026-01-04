CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 4 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 04 de 2026
05:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Asesinó a su pareja y luego se habría quitado la vida: autoridades investigan.
  • VIDEO | Policía frustró presunto intento de sicariato en Cartagena.
  • No solo fue Maduro: así han sido las impresionantes y sigilosas operaciones de Delta Force.
  • Experto pronostica cuál sería el futuro de Venezuela: el paso a seguir de Trump y el papel de María Corina.
  • Delcy Rodríguez fue declarada presidenta encargada de Venezuela.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 3 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Cayó Maduro | Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 3 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 2 de enero de 2026

Otras Noticias

Elon Musk

Elon Musk y su gesto con los venezolanos tras la captura de Maduro: será hasta el 3 de febrero

Venezolanos podrán beneficiarse hasta el 3 de febrero con un gesto que anunció Elon Musk tras captura de Maduro. ¿De qué se trata?

Venezuela

Economía en Venezuela, una radiografía de la crisis más grave en la historia del país

Los gobiernos pasan, pero la economía permanece, y hoy Venezuela vive una de las peores crisis en la región.

Estados Unidos

No solo fue Maduro: así han sido las impresionantes y sigilosas operaciones de Delta Force

Valle del Cauca

Asesinó a su pareja y luego se habría quitado la vida: autoridades investigan

Béisbol

Primeras consecuencias en el deporte de Venezuela tras la captura de Maduro