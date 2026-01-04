CANAL RCN
Tendencias

Claves para depurar la energía del hogar y empezar el 2026 con un ambiente renovado

Las prácticas que recomiendan los expertos para limpiar la energía del hogar y comenzar el año renovados.

Claves para empezar el 2026 con energía en el hogar
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 04 de 2026
08:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con la llegada del 2026 son muchas las personas que buscan comenzar con una energía renovada y una sensación de claridad en su entorno.

Entre las tendencias que han crecido en popularidad están los rituales de limpieza energética del hogar para iniciar el año, prácticas que combinan aspectos culturales, espirituales y psicológicos para generar sensaciones de bienestar y renovación.

Rituales de Año Nuevo para atraer dinero y prosperidad: tradición y creencias
RELACIONADO

Rituales de Año Nuevo para atraer dinero y prosperidad: tradición y creencias

Aunque la ciencia no avala efectos místicos, expertos en psicología ambiental y terapias alternativas coinciden en que el orden y la intención pueden influir en el estado de ánimo y en la percepción de los espacios.

Diversos antropólogos han documentado que desde hace siglos comunidades alrededor del mundo practican limpiezas simbólicas al inicio de ciclos importantes como el Año Nuevo para “eliminar lo viejo y preparar lo nuevo”.

Estas prácticas no solo tienen un valor simbólico profundo, sino que actúan como gatillos psicológicos que ayudan a marcar un corte emocional y mental con el pasado.

¿Qué rituales de limpieza energética del hogar pueden ayudar a iniciar el año?

Uno de los métodos más difundidos consiste en limpiar físicamente el hogar, lo cual tiene efectos comprobados en el bienestar emocional.

La organización y el orden reducen el estrés, según un estudio de la Universidad de California, que encontró que el desorden está asociado con niveles más altos de cortisol, la hormona del estrés.

Además de la limpieza física, muchas personas integran inciensos y aromas naturales, como el palo santo, la salvia blanca o el romero, para acompañar el proceso.

Según la Escuela de Medicina de Harvard, ciertos olores pueden influir en el estado emocional al activar áreas del cerebro asociadas con la memoria y la calma.

Aida Victoria Merlano y Westcol harán un stream juntos: fecha y hora de su reencuentro
RELACIONADO

Aida Victoria Merlano y Westcol harán un stream juntos: fecha y hora de su reencuentro

Otro ritual común es usar agua con sal marina para limpiar rincones de la casa. Aunque no hay evidencia científica de que la sal tenga propiedades energéticas, este acto puede ofrecer un efecto simbólico de purificación y renovación mental.

¿Por qué las personas recurren a estos rituales al iniciar el año?

La psicología cognitiva explica que los rituales religiosos, culturales o personales pueden ayudar a disminuir la ansiedad y aumentar la sensación de control frente a situaciones inciertas.

Un artículo publicado en Psychological Science señala que realizar actos con intención y estructura reduce la percepción de incertidumbre y promueve bienestar emocional.

Esto podría explicar por qué cada vez más personas combinan la limpieza física de sus hogares con prácticas simbólicas al inicio del año.

Aunque estos rituales no garantizan cambios sobrenaturales, sí pueden influir en la actitud, la motivación y el enfoque personal, aspectos clave para enfrentar metas nuevas con mayor claridad y estado mental positivo.

Lina Tejeiro y Greeicy Rendón se robaron todas las miradas en la Feria de Cali: encendieron las redes
RELACIONADO

Lina Tejeiro y Greeicy Rendón se robaron todas las miradas en la Feria de Cali: encendieron las redes

De esta manera, los rituales de limpieza energética del hogar para iniciar el año tienen un componente cultural y emocional significativo. Su valor radica menos en lo esotérico y más en la oportunidad de cerrar ciclos, organizar espacios que usamos a diario y establecer una mentalidad renovada para los retos y oportunidades que trae el 2026.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

Las cartas de Mhoni Vidente revelaron el destino de Maduro semanas atrás: impactante profecía

Corea del Sur

BTS anuncia nuevo álbum para marzo y prepara gira mundial

Redes sociales

¿Por qué hay personas que les gusta exponer su sufrimiento en redes sociales?

Otras Noticias

Estados Unidos

Donald Trump vuelve a amenazar con atacar Colombia: "Suena bien para mí"

En declaraciones a bordo del Air Force One, el presidente de Estados Unidos volvió a enviar una amenaza al gobierno colombiano y calificó a Petro como un "hombre enfermo".

Nicolás Maduro

Se acerca la hora cero para Nicolás Maduro: este será el juez que definirá su futuro en EE. UU.

Los ojos del mundo están a la espera de que arranque el proceso contra el líder del régimen venezolano.

Impuestos

Paso a paso para pagar el impuesto predial y vehicular por internet en Bogotá

Béisbol

Primeras consecuencias en el deporte de Venezuela tras la captura de Maduro

Enfermedades

Alzheimer: los 4 avances más esperanzadores para tratar esta enfermedad en 2026