Se acerca la hora cero para Nicolás Maduro: este será el juez que definirá su futuro en EE. UU.

Nicolás Maduro comparecerá por primera vez ante un tribunal federal en Estados Unidos este lunes 5 de enero sobre mediodía, en lo que marca un momento histórico para la justicia estadounidense y la política latinoamericana.

El dictador venezolano fue capturado en Caracas y ahora enfrenta cargos federales relacionados con narcotráfico y armas ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Maduro comparecerá ante un juez

La comparecencia se realizará dentro del plazo legal de 72 horas posteriores a su captura, cumpliendo con los requisitos de la jurisdicción federal estadounidense. Durante la audiencia, Maduro será formalmente acusado según un documento de 25 páginas donde se le señala como líder del Cartel de los Soles, estructura criminal vinculada al narcotráfico.

En esta primera presentación, deberá decidir entre aceptar los cargos o enfrentar un juicio. “Si es un proceso adversarial, obviamente va a poder presentar pruebas para tratar de desvirtuar esa acusación formal por narcotráfico”, explicó Víctor Mosquera, doctor en derecho internacional.

El veterano juez al que no le temblará la mano

El juez Alvin Kenneth Hellerstein, de 92 años, será el magistrado encargado de presidir este proceso. Él es considerado una leyenda viviente, con casi tres décadas manejando los casos más complejos de la nación.

Formado en la prestigiosa Universidad de Columbia, sirvió en el Cuerpo de Justicia del Ejército de Estados Unidos antes de convertirse en uno de los jueces más experimentados de Manhattan.

Entre los casos más destacados de su carrera, se encuentran la supervisión de demandas civiles tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas, procesos clave contra el magnate Harvey Weinstein por tráfico sexual y la orden de liberación de Michael Cohen, exabogado de Donald Trump.

Recientemente, manejó el caso de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, antiguo director de Inteligencia Militar de Venezuela, extraditado en 2023 por cargos federales de narcotráfico.

Con respecto a la defensa legal, Maduro podrá contratar un abogado de confianza para él y su esposa, quien también se espera que comparezca ante el tribunal. En caso de no contar con recursos económicos, Estados Unidos le proveerá un defensor.

Según expertos legales, esta primera comparecencia será un acto de procedimiento y el proceso judicial podría extenderse por varios meses. El caso será procesado en el despacho 14-D del Tribunal de Manhattan.

“Para Alvin Hellerstein, el banquillo de los acusados no conoce jerarquía”, destacan quienes conocen la trayectoria del magistrado. Ha visto caer a terroristas, corruptos y magnates a lo largo de su extensa carrera.