Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 19 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 19 de 2025
09:53 p. m.
09:53 p. m.
- Noticias RCN acompañó a una comunidad indígena en la alta Guajira que es ejemplo y está venciendo obstáculos para sacar adelante su territorio.
- El Gobierno anunció que decretará la emergencia económica tras la caída de la reforma tributaria en el Congreso. Se conoció un documento que plantea los posibles impuestos.
- Luto en el Ejército Nacional, siete uniformados fueron asesinados por ELN durante el ataque a la base militar de Aguachica, César.
- Arranca el fin de semana de Navidad y miles de colombianos se preparan para los viajes y las compras de los regalos.