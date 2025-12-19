CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 19 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
09:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Noticias RCN acompañó a una comunidad indígena en la alta Guajira que es ejemplo y está venciendo obstáculos para sacar adelante su territorio.
  • El Gobierno anunció que decretará la emergencia económica tras la caída de la reforma tributaria en el Congreso. Se conoció un documento que plantea los posibles impuestos.
  • Luto en el Ejército Nacional, siete uniformados fueron asesinados por ELN durante el ataque a la base militar de Aguachica, César.
  • Arranca el fin de semana de Navidad y miles de colombianos se preparan para los viajes y las compras de los regalos.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 19 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 19 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 18 de diciembre de 2025

Otras Noticias

Jeffrey Epstein

Ya empezaron a publicarse los archivos de Epstein: incluyen documentos, fotografías y otros materiales

Rostros conocidos como el de Bill Clinton y Mick Jagger aparecen en los archivos revelados la semana antes de Navidad.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy: número y signo ganador del 19 de diciembre de 2025 en último sorteo

¡Los ganadores siguen celebrando tras el sorteo del Super Astro Luna de este 19 de diciembre! Descubra aquí el resultado exacto.

Animales

Intervienen vivienda en Bello donde se registró un presunto maltrato animal: ¿qué pasó?

Selección de Brasil

Brasil se adelantó a Colombia y confirmó amistosos contra Francia y Croacia

Accidente de tránsito

Westcol dedicó palabras a seguidora que falleció en excursión de estudiantes del Liceo Antioqueño