Ya empezaron a publicarse los archivos de Epstein: incluyen documentos, fotografías y otros materiales

Rostros conocidos como el de Bill Clinton y Mick Jagger aparecen en los archivos revelados la semana antes de Navidad.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
10:10 p. m.
Miles de documentos, fotografías inéditas y extensos pasajes cubiertos para proteger a las víctimas comenzaron a salir a la luz este viernes, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició la publicación de los registros oficiales sobre el caso de Jeffrey Epstein.

El material divulgado incluye imágenes que muestran al fallecido financista junto a figuras de enorme proyección pública, entre ellas el expresidente demócrata Bill Clinton y el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger.

La aparición de estas fotografías, algunas nunca antes vistas, reavivó de inmediato el debate sobre el alcance real de las relaciones de Epstein con las élites políticas, empresariales y personalidades de la farándula.

En varias fotografías aparece el expresidente Bill Clinton:

No obstante, gran parte de los archivos difundidos presentan amplias secciones tachadas o cubiertas con recuadros negros. Esta situación ha puesto en duda si la desclasificación logrará disipar las persistentes teorías de conspiración que rodean el caso, especialmente aquellas que apuntan a un supuesto encubrimiento de alto nivel tras la muerte del acusado.

Entre los documentos destaca un archivo con decenas de imágenes censuradas que muestran figuras desnudas o con poca ropa. En otras fotografías, Epstein aparece acompañado de personas con los rostros difuminados, algunas de ellas portando armas de fuego. También se publicaron imágenes que involucran al expresidente Clinton, como una en la que aparece recostado en un jacuzzi, con parte de la fotografía oscurecida, y otra en la que se le ve nadando junto a una mujer de cabello oscuro que parece ser Ghislaine Maxwell, señalada como cómplice de Epstein.

Trump apoyó la divulgación de los documentos en las últimas semanas:

Las autoridades indicaron que la existencia de vínculos entre Epstein y estas figuras ya era conocida y que las imágenes difundidas hasta ahora no parecen mostrar conductas delictivas. Aun así, se espera que los archivos aporten información relevante sobre las posibles conexiones del depredador sexual con ejecutivos, celebridades y políticos, incluido el presidente Donald Trump.

El proceso de divulgación no estuvo exento de tensiones políticas. El presidente, que mantuvo una relación de amistad con Epstein en el pasado, trató durante meses de frenar la publicación de los archivos, pese a haber prometido transparencia total sobre el caso durante su campaña de 2024. Finalmente, cedió ante la presión del Congreso —incluida la de legisladores de su propio partido— y el 19 de noviembre promulgó una ley que obligaba al Departamento de Justicia a hacer públicos los documentos en un plazo de 30 días, plazo que venció a la medianoche de este viernes.

Difusión apenas comienza:

Antes de la publicación, el fiscal federal adjunto Todd Blanche advirtió que los documentos estarían parcialmente censurados con el fin de proteger a las víctimas y aclaró que no se prevén imputaciones inmediatas. “Por el momento no hay cargos nuevos, pero estamos investigando”.

La difusión apenas comienza. Blanche adelantó que se esperan “varios cientos de miles” de documentos adicionales “en las próximas semanas”, lo que augura nuevas revelaciones en un caso que continúa sacudiendo al pueblo estadounidense.

