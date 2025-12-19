Intervienen vivienda en Bello donde se registró un presunto maltrato animal: ¿qué pasó?

Un video difundido en redes sociales generó rechazo y preocupación en el municipio de Bello, Antioquia, luego de que se observara una escena que fue interpretada como un presunto caso de maltrato animal.

En las imágenes se ve a una mujer realizando labores de limpieza mientras golpea a uno de dos perros con el palo de un trapero, situación que rápidamente provocó denuncias públicas.

Intervienen en vivienda de Bello donde se registró un presunto maltrato animal

Ante la difusión del video y la presión ciudadana, la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural de Bello activó los protocolos de atención y realizó una visita de verificación en el barrio Santa Rita, lugar donde se encontraban los animales involucrados.

Durante la inspección, las autoridades evaluaron a dos caninos. El primero corresponde a un macho criollo de ocho meses de edad, no esterilizado.

El segundo es una hembra de raza bulldog francés, que se encuentra esterilizada. Según el examen físico practicado por los profesionales, ninguno de los dos animales presentaba lesiones visibles, heridas abiertas ni signos clínicos que evidenciaran afectaciones a su integridad física.

El informe técnico elaborado tras la visita señala que ambos perros se encontraban clínicamente sanos al momento de la evaluación. Asimismo, se indicó que los caninos mostraron un comportamiento alerta, social y dócil durante el procedimiento, lo que permitió a los funcionarios descartar afectaciones evidentes en su bienestar en el instante de la inspección.

¿Qué le hicieron a la dueña de los dos perros que aparecieron en el video?

Como parte del procedimiento administrativo, se dejó constancia del caso mediante el respectivo informe de visita, el cual fue incorporado a los registros de la Secretaría.

Adicionalmente, las autoridades realizaron una socialización del marco normativo vigente en materia de protección animal con los responsables de los caninos.

Durante esta socialización se explicó lo establecido en la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes, y la Ley 84 de 1989, que regula las conductas relacionadas con su protección, así como las consecuencias legales que puede acarrear el incumplimiento de estas disposiciones.

Desde la Alcaldía de Bello se reiteró que las denuncias ciudadanas, especialmente aquellas que circulan en redes sociales, son atendidas mediante procesos de verificación técnica, con el fin de establecer el estado real de los animales y aplicar las medidas correspondientes dentro del marco legal.