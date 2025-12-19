CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Luna hoy: número y signo ganador del 19 de diciembre de 2025 en último sorteo

¡Los ganadores siguen celebrando tras el sorteo del Super Astro Luna de este 19 de diciembre! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y Freepik.

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
10:50 p. m.
En la noche de este 19 de diciembre de 2025, los apostadores volvieron a poner a prueba su suerte en el Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares de Colombia.

Algunos eligieron sus números y signos zodiacales de manera virtual, mientras que los otros se acercaron desde muy temprano a las oficinas de Su Red o SuperGiros para formalizar sus apuestas.

¿Cuántos ganadores hubo? ¿Será que usted fue uno de ellos? Descubra aquí en Noticias RCN el resultado exacto del último sorteo del Super Astro Luna.

Resultado del Super Astro Luna hoy 19 de diciembre de 2025

Después de las 10:50 de la noche, los apostadores del Super Astro Luna pudieron saber que el número que fue favorecido por el azar fue 8000.

De igual manera, la presentadora del sorteo del Super Astro Luna, con el aval del delegado de Coljuegos, informó que el signo zodiacal que hizo parte de la combinación ganadora fue Acuario.

El premio mayor de este sorteo del Super Astro Luna, como está estipulado en las reglas, es de 42.000 veces lo apostado.

Además, si usted adivinó el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha, es merecedor de 1.000 veces lo apostado, y si acertó el signo y los dos primeros números, puede cobrar 100 veces lo apostado.

Tenga presente que los cobros tienen que efectuarse en las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros, presentando la cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado.

Además, en caso de perder o dañar el tiquete, el Super Astro Luna tiene especificado en su página web que no hay formas de reimprimirlo.

¿Cómo se seguirá jugando el Super Astro Luna durante el fin de semana?

El Super Astro Luna continuará teniendo actividad a lo largo del fin de semana del 20 y 21 de diciembre de 2025.

Como todos los sábados, el sorteo será a las 10:42 de la noche y el resultado estará aquí en el portal web de Noticias RCN.

Mientras tanto, el domingo se conocerá la combinación ganadora después de las 8:30 de la noche.

 

 

