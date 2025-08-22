CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 22 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 22 de 2025
08:33 p. m.
  • Mientras en Cali y Amalfi las familias de los muertos tratan de entender la situación de tanta violencia, el país se une para exigir justicia en memoria de las 19 víctimas mortales que dejan los recientes atentados.
  • En la capital vallecaucana se adoptan medidas estrictas de seguridad. La cúpula militar y de Policía, junto al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, y los mandatarios de Cali y Valle, anunciaron que se intensificarán los controles en la ciudad.
  • El dolor es grande entre las familias de los 13 uniformados asesinados en Amalfi, Antioquia. En medio de la tristeza, recuerdan a sus seres queridos y piden al Gobierno Nacional que ponga fin a los hechos violentos.
