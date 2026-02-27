CANAL RCN
Salud y Bienestar

Impactante: médico en Bogotá pide eutanasia por fallas y demoras de su EPS

Diego Parra, médico general con esclerosis múltiple y síndrome de persona rígida, asegura que no soporta el dolor y que su tratamiento integral no está siendo garantizado.

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
08:18 p. m.
Un médico en Bogotá ha pedido la eutanasia tras denunciar que no recibe oportunamente los medicamentos y la atención integral que requiere para tratar enfermedades huérfanas que lo mantienen postrado en una cama.

¿Camino a estatizar la salud? Gobierno ordena volver pública la Nueva EPS y trasladar cerca de 6 millones de usuarios
Se trata de Diego Parra, médico general, quien afirma que el dolor derivado de su condición es insoportable y que las fallas en la prestación del servicio por parte de su EPS, Sura, han agravado su estado de salud.

Las razones para pedir la eutanasia

Parra padece esclerosis múltiple y síndrome de persona rígida, dos enfermedades huérfanas que, según su testimonio, desencadenaron otras 12 patologías adicionales.

En total, asegura enfrentar 14 enfermedades que afectan gravemente su movilidad y calidad de vida. La inflamación de los tendones en sus manos, el dolor constante y la rigidez muscular son parte de los síntomas que describe como incapacitantes.

El médico sostiene que hace un año solicitó formalmente la eutanasia en Colombia debido al sufrimiento físico persistente. “Yo estudié para salvar vidas, pero ¿quién me salva a mí?”, cuestiona. Según su relato, vivir en estas condiciones no es vida y la falta de acceso continuo a tratamientos y medicamentos ha sido determinante en su decisión.

Demoras en medicamentos, citas y atención domiciliaria

Diego Parra denuncia retrasos en la entrega de medicamentos, demoras en la asignación de citas médicas y dificultades para acceder a atención domiciliaria.

“El presidente Petro ordenó que se volviera pública la Nueva EPS”, reveló el ministro de Salud
Actualmente, el médico tiene una tutela en segunda instancia en la que solicita un tratamiento integral, que incluya no solo la entrega oportuna de medicamentos, sino también la posibilidad de recibir atención inmediata en momentos críticos.

Además de sus señalamientos a la EPS Sura, el médico dirigió un mensaje al Gobierno, asegurando que los pacientes con enfermedades complejas se sienten abandonados. Además, pidió donaciones de medicamentos, para ello se puede contactar a través de sus redes sociales.

