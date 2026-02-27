CANAL RCN
Expresidente Clinton testifica en el caso Jeffrey Epstein ante el Congreso

La prensa local informó que durante la audiencia, que se prolongó por más de seis horas, se le mostraron varias fotografías de mujeres.

febrero 27 de 2026
08:37 p. m.
El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, compareció a puerta cerrada ante el comité de supervisión de la Cámara de Representantes en el marco de la investigación sobre el caso Jeffrey Epstein.

En su declaración inicial, Clinton aseguró que nunca tuvo conocimiento de los crímenes cometidos por el financiero y que, de haberlo sabido, habría denunciado públicamente sus actos.
“Sé lo que hice y lo que es más importante, lo que no hice. No vi nada ni hice nada malo”, afirmó el exmandatario.

Declaración y defensa del expresidente

Clinton subrayó que jamás habría viajado en el avión privado de Epstein si hubiera tenido la menor sospecha de sus actividades ilícitas. “No solo no habría volado en su avión, sino que habría liderado el llamado a la justicia por sus crímenes”, sostuvo.

La prensa local informó que durante la audiencia, que se prolongó por más de seis horas, se le mostraron varias fotografías de mujeres, incluyendo una en la que aparece en un jacuzzi. Clinton negó haber mantenido relaciones sexuales con ellas.

Más comparecencias en la investigación

El expresidente también cuestionó que su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, hubiera sido citada el día anterior, argumentando que ella nunca conoció a Epstein.

Al término de la sesión, los congresistas responsables del interrogatorio señalaron que planean citar a más personas para profundizar en la investigación, lo que anticipa nuevas comparecencias en las próximas semanas.

