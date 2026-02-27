CANAL RCN
Colombia Video

Más de 100 desplazados en Segovia tras el asesinato de una madre y sus dos hijos, en su propia casa, con un dron

Familias y autoridades locales denuncian la demora en la llegada de militares para reforzar la seguridad en la zona.

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
08:42 p. m.
Un ataque con explosivos en la vereda La Jagua del municipio de Segovia, Antioquia, dejó tres personas muertas, de una misma familia, y provocó el desplazamiento forzado de al menos 130 habitantes de esta zona rural.

Revelan hipótesis tras ataque con dron en Segovia y advierten por crisis de seguridad
Las víctimas fueron identificadas como María Cecilia Silva y sus dos hijos, Alonso de Jesús Silva y Yalusan Cano Silva, campesinos y agricultores reconocidos en la comunidad.

Según testimonios de los vecinos, las víctimas "eran personas que se dedican a la agricultura, sembraban sus platanitos, sus yuquitas, su cacao".

El cobarde atentado, que también dejó una persona herida que se recupera satisfactoriamente en Medellín.

Una mujer y sus dos hijos fueron asesinados con un dron en Segovia, Antioquia
Desplazamiento forzado de más de 100 personas de varias veredas de Segovia

El cruel ataque con drones causó terror entre los habitantes de las veredas La Jagua, El Pescado y Arenales, quienes optaron por abandonar sus hogares.

La situación ha generado una crisis humanitaria en el municipio, donde cientos de familias han abandonado sus casas para huir de la inseguridad.

Los campesinos, dedicados principalmente a la agricultura de productos como plátano, yuca y cacao, ahora enfrentan un escenario de incertidumbre tras perder sus hogares y su sustento.

Líder social Dayiston Correa fue brutalmente torturado y asesinado en Segovia, Antioquia
Denuncian demoras en la llegada del Ejército a la zona

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció públicamente la demora en el despliegue militar prometido para la zona.

Según Rendón, 100 militares que deberían haber llegado desde el jueves pasado a la vereda de Segovia aún no están presentes en el territorio.

¿Cómo es que el Ejército, cuando dice que va a reaccionar, no llega? Es que no es para que tome cinco días ni tres, tiene que utilizar sus capacidades, helicópteros.

Las autoridades trabajan en la atención a los desplazados mientras se espera la llegada efectiva de la fuerza pública a la zona.

Permanece hospitalizado el hombre que resultó herido por dron cargado con explosivos que cayó en su casa de Segovia
Google News Síguenos en Google News

