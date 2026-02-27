Bancolombia abrirá todas sus sucursales físicas este sábado 28 de febrero: horarios en Bogotá y resto del país

Bancolombia informó a la opinión pública que sus oficinas abrirán con normalidad el sábado 28 de febrero, en medio de los esfuerzos por recuperar la confianza de los usuarios luego de las complicaciones técnicas sufridas durante la última semana.

Horarios diferenciados en Bogotá y el resto del país

La entidad precisó que los horarios de atención no serán uniformes en todo el territorio nacional. En Bogotá, las oficinas funcionarán de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., mientras que en el resto del país el servicio se prestará entre las 8:30 a.m. y las 12:00 p.m.

El anuncio busca garantizar acompañamiento a los clientes en una jornada clave de quincena, luego de que el pasado domingo se registraran daños en la infraestructura tecnológica de la compañía.

Desde entonces, Bancolombia ha emitido comunicados sobre la recuperación progresiva de sus servicios, priorizando las operaciones con tarjetas de crédito y débito, así como las transferencias entre cuentas de la entidad.

Compromiso con la confianza y la eficiencia

Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, reiteró que los datos y recursos de los usuarios nunca estuvieron en riesgo durante la contingencia. Además, destacó que el soporte técnico permitió restablecer los servicios esenciales en el menor tiempo posible.

La compañía espera que la jornada transcurra con normalidad, aunque reconoció que la afectación en la confianza de los clientes ha incrementado la responsabilidad de ofrecer un servicio eficiente en un momento de alta demanda de movimientos y transacciones.