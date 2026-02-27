¿Dilema amoroso?: Karina García reveló por qué tuvo problemas con Karola Alcendra

Los internautas mantienen su atención puesta sobre los acontecimientos que se están desarrollando en La Casa de los Famosos Colombia, pues varios participantes han protagonizado polémicos encuentros que ya son blanco de críticas en redes.

La participación de Karola ha sido uno de los ingresos más comentados, pues la mejor amiga de Emiro Navarro ya sostenía contundentes diferencias con varios de los jugadores que todavía se mantienen en juego.

Por esto, en la más reciente edición de ‘¿Qué hay pa’ dañar en La Casa de los Famosos?’, Karina García decidió romper el silencio y hablar sobre el vínculo amistoso que sostuvo con la cartagenera y las razones por las que rompieron su relación.

¿Qué pasó entre Karina y Karola?

Según la antioqueña, logró sostener una amistad en el pasado con la mujer ya que incluso manifestó que el estilo actual de Karola se encuentra influenciado por sus consejos. Pese a que tuvieron una relación cercana por varios meses, un viaje a Estados Unidos generó discordia entre ambas ya que, según el relato de Karina, la participante de la competencia tenía intenciones de relacionarla con uno de sus amigos.

No obstante, la paisa dio a conocer su incomodidad con las intenciones de la mujer por lo que recalcó que no iba a estar en un lugar en donde “no se sintiera cómoda”. De esta manera, su amistad se vio impactada por dicha decisión que las separó.

Karola preocupa por su estado de salud

Por otro lado, Karola ha generado conmoción entre sus más fieles fanáticos ya que la mujer manifestó tener distintos síntomas y malestares de salud que la llevaron a solicitar al ‘Jefe’ una prueba de embarazo. Pese a que todavía no se conoce el método con el que esta va a obtener respuestas, manifestó que se encontraba ansiosa por conocer el resultado.

Eidevin también fue uno de los participantes que se percató de los síntomas de la mujer, quien se ha mostrado somnolienta en las más recientes pruebas y ha presentado problemas de salud desde su ingreso a la competencia.

Ante sus comentarios, el hombre decidió manifestarle su interés por convertirse en el padrino de la presunta criatura que espera la cartagenera.