Balance del terremoto en Panamá: no hay víctimas mortales

Panamá vivió momentos de angustia este viernes 9 de octubre, luego de que un fuerte terremoto sacudiera distintas zonas del país, desde la costa del Pacífico hasta la capital.

Así se vivió el terremoto en Panamá

Pese a la magnitud del movimiento telúrico y los daños registrados, el balance preliminar de las autoridades es alentador en materia humanitaria: no se reportan víctimas mortales ni personas desaparecidas.

De acuerdo con la información oficial del Gobierno panameño, el sismo se registró a las 12:56 p. m., hora local, y tuvo una duración aproximada de un minuto y medio. La intensidad del movimiento llevó a cientos de personas a abandonar edificios, viviendas y lugares de trabajo para resguardarse en espacios abiertos.

La emergencia también generó escenas de pánico entre conductores y pasajeros que sintieron el movimiento mientras se desplazaban. En las horas posteriores, las autoridades reportaron más de 30 réplicas, entre ellas una de magnitud 6,6 que se produjo aproximadamente a las 3:00 p. m.

Daños en viviendas, hoteles e instituciones educativas

Aunque hasta el momento no se han confirmado fallecimientos, el terremoto dejó afectaciones materiales en diferentes puntos del territorio panameño. Según los reportes preliminares, los daños se concentran en infraestructuras públicas, viviendas, establecimientos turísticos y servicios esenciales.

La subdirectora del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó sobre afectaciones en instalaciones gubernamentales de la región de Azuero, Panamá y provincias centrales, entre ellas Coclé.

Uno de los puntos que genera preocupación es Playa Blanca, una zona turística en la que se registraron colapsos parciales en hoteles. Debido a las condiciones de seguridad, varios establecimientos tuvieron que cerrar temporalmente y trasladar a sus huéspedes mientras se evalúa el estado de las estructuras.

El sector educativo también resultó afectado. De acuerdo con el balance entregado, siete instituciones educativas presentan daños estructurales que deberán ser evaluados antes de determinar las condiciones para retomar sus actividades con normalidad.

A esto se suman fisuras en plantas de agua potable, una situación que afecta especialmente a Chitré, en la provincia de Herrera. Allí, una de las instalaciones opera al 20 % de su capacidad, lo que representa un desafío para garantizar el suministro del servicio a la población.

Más de 100 viviendas afectadas en Ciudad de Panamá

En el casco antiguo de Ciudad de Panamá se reportaron afectaciones en más de 100 viviendas. Aunque los daños no fueron calificados como graves en el balance preliminar, las autoridades deberán continuar con las inspecciones para establecer si existen riesgos para sus habitantes.

Otro de los casos que llamó la atención fue la destrucción total de la vivienda del expresidente panameño Ricardo Martinelli, ubicada en la provincia de Veraguas. Según la información suministrada, no se reportaron personas afectadas en el lugar.

Las autoridades mantienen las evaluaciones para determinar la dimensión de los daños y establecer qué edificaciones requieren intervenciones urgentes o restricciones de acceso.

RELACIONADO Periodistas vivieron momentos de tensión por terremoto en Panamá durante transmisión

Activan protocolos de emergencia y monitoreo por tsunami

Tras el movimiento telúrico, los organismos de respuesta activaron los protocolos de emergencia en todo el país. El Centro de Operaciones de Emergencia nacional y los centros provinciales comenzaron a coordinar las labores de evaluación y atención, con el apoyo de las juntas técnicas.

Como medida preventiva, el sistema de metro de Ciudad de Panamá suspendió sus operaciones mientras se verificaban las condiciones de seguridad. También se activó una alerta de tsunami, por lo que las autoridades marítimas y los organismos de protección civil mantienen el seguimiento de la situación.

La población permanece atenta a las recomendaciones oficiales ante la posibilidad de nuevas réplicas y eventuales riesgos asociados al movimiento sísmico.