Cristiano Ronaldo a 20 goles de alcanzar los 1.000 como profesional: así fue su última anotación

Cristiano Ronaldo llegó este viernes 9 de octubre a la cifra de 980 goles anotados como profesional luego de su anotación en el partido entre Al-Nassr y Diriyah por la fecha 8 de la liga de Arabia Saudita; la anotación fue a los 23 minutos del partido que terminaría 3-0 a favor del club del astro portugués.

Durante los últimos días, Ronaldo ha sido noticia debido a su salida de la concentración de la selección de Portugal por diferencias con el entrenador Jorge Jesús; el delantero publicó una extensa carta en la que explicaba los motivos de su salida y la forma en que el entrenador, según sus palabras, no cumplió con lo que habían acordado.

Por su parte, el entrenador expresó que las puertas de la selección están abiertas para Cristiano Ronaldo mientras siga compitiendo y marcando goles con su club.

Cristiano va en busca de los 1.000 goles como profesional

Tras su más reciente anotación, Ronaldo quedó a tan solo 20 goles de alcanzar la cifra de los 1.000, que es uno de los objetivos que se ha trazado antes de poner fin a su trayectoria deportiva.

En lo que resta del año, Al-Nassr, club de Cristiano, tiene casi 15 partidos repartidos en diferentes torneos locales, mientras que la selección de Portugal solo jugará dos partidos más por la UEFA Nations League; así las cosas, el 'bicho' deberá tener un rendimiento casi perfecto en cuanto a goles anotados por partido si quiere llegar a la cifra redonda antes de que finalice el año.

Estadísticas de Cristiano Ronaldo en 2026

El goleador portugués registra 23 anotaciones en lo que va de 2026, que se dividen en tres goles marcados con su selección en el Mundial de la FIFA y 20 con su club,Al-Nassr, en las diferentes competiciones locales.