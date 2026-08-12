Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / miércoles 12 de agosto de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 12 de 2026
09:17 p. m.
09:17 p. m.
- Colombia vive un duro momento y la posibilidad de encontrar sobrevivientes del terremoto se reduce con el paso de las horas. En Cali sigue la fe de encontrar vida entre los escombros.
- Una joven abogada fue hallada sin vida abrazando a su mascota entre los escombros. El perrito sobrevivió.
- En Pereira las afectaciones son incalculables. Además, hay alerta sanitaria por el colapso de varias bóvedas con restos humanos en el cementerio.