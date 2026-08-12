CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / miércoles 12 de agosto de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 12 de 2026
09:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Colombia vive un duro momento y la posibilidad de encontrar sobrevivientes del terremoto se reduce con el paso de las horas. En Cali sigue la fe de encontrar vida entre los escombros.
  • Una joven abogada fue hallada sin vida abrazando a su mascota entre los escombros. El perrito sobrevivió.
  • En Pereira las afectaciones son incalculables. Además, hay alerta sanitaria por el colapso de varias bóvedas con restos humanos en el cementerio.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / jueves 13 de agosto de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / jueves 13 de agosto de 2026

Mañana Express

Mañana Express jueves 13 de agosto de 2026

Otras Noticias

Ministerio de la Igualdad

Gobierno designa a John Milton Rodríguez como liquidador del Ministerio de Igualdad

El decreto establece que Rodríguez González recibirá la remuneración correspondiente al cargo de ministro.

Resultados lotería

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 13 de agosto de 2026

Consulte los resultados de las loterías de Bogotá y Quindío de este jueves 13 de agosto de 2026. Revise los números ganadores y las series.

James Rodríguez

"Seré el primero en entregar apoyos": James Rodríguez llama a reconstruir Colombia tras el terremoto

Terremoto

Emiratos Árabes Unidos se suma a la ayuda para Colombia: así lo anunció el presidente De La Espriella

Artistas

Feid y Ryan Castro anunciaron reprogramación de sus conciertos tras terremoto