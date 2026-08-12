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Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / miércoles 12 de agosto de 2026

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agosto 12 de 2026
03:50 p. m.
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  • Labores contrarreloj de los rescatistas en Cali para buscar vida entre los escombros. La pequeña Violeta y su abuela, Amparo, fallecieron.
  • En Buenaventura más de 1.000 familias resultaron afectadas. Al menos 200 viviendas colapsaron y se registró un motín en un centro de detención transitorio que dejó 9 muertos.
  • En medio de la tragedia, voluntarios se arriesgaron para rescatar a un gatito de 2 meses.
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