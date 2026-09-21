Invima alerta por 49 medicamentos y suplementos fraudulentos vendidos por internet

El Invima emitió el 18 de septiembre de 2026 varias alertas sanitarias relacionadas con la comercialización de productos fraudulentos. Las advertencias corresponden suplementos dietarios y medicamentos promocionados por internet.

RELACIONADO Invima alerta por dos productos vendidos como suplementos dietarios sin registro sanitario

Según la autoridad sanitaria, los productos señalados no cuentan con los registros sanitarios exigidos para la categoría bajo la cual están siendo comercializados. En consecuencia, el Invima señala que no han sido evaluados oficialmente en aspectos como calidad, seguridad y eficacia, por lo que su composición, trazabilidad, fabricación, almacenamiento y transporte no ofrecen las garantías exigidas por la normativa.

Las alertas están relacionadas con productos encontrados en el sitio web 'Titan Nutrition'.

¿Cuáles son los productos que alertó el Invima?

En la alerta 302-2026 aparecen seis productos promocionados como suplementos dietarios:

L-Carnitine de Alliwise

Lipodrene Hardcore Hi Tech

Ashwagandha de Himalaya

Beta Alanina de Hard Supps

ZMA de Hard Supps

Multi Core de Hard Supps

Las alertas 305, 303, 306 y 307 corresponden a productos promocionados como medicamentos.

Somatrope 50 IU de German Labs

Oxa-Gen Oxandrolona de Iron Gen

Testosterone Enanthate de Wescott Pharma

Puretrig 5000 IU de Ferticare

Clominom 25 mg

Clenbunom 60 mcg

Oxandronom 10 mg

Methanom 20 mg

Stanom 100 mg/10 mL

Testonom C 300 mg/10 mL

La alerta 303 incluye además:

Testonom E 300 mg/10 mL

Oxymethonom 50 mg

Boldenom 300 mg/10 mL

Decanom 300 mg

Mastenom E 250 mg/10 mL

Testonom P 100 mg/10 mL

Testosterone Propionate de Wescott Pharma

Drostanolone Enanthate de Wescott Pharma

T3nom 25 mcg

Arimidenom 1 mg.

En este grupo aparecen hormonas, esteroides anabólicos androgénicos y otras sustancias que estaban siendo promocionadas como medicamentos.

Por su parte, la alerta 306 menciona:

Primonom 100 mg

Sustanom 300 mg/10 mL

Trenbonom A 100 mg/10 mL

Trenbonom E 250 mg/10 mL

Drostanolone Propionate de Wescott Pharma

Turinabol 10 mg

Primobolan 100 mg/mL

Decadurabolin 200 mg/mL

Trembolone Enanthate 200 mg/mL

Durabolin-NPP 100 mg/mL.

La alerta 307 completa el listado con:

Sustanon 250 mg/mL de Gomeisa Labs

Pregnyl 5000 IU de Organon

Tamoxifen 20 mg de Wescott Pharma

Stanom 10 mg

Primonom 10 mg

Turinom 10 mg

Provinom 25 mg

Tadalafil 25 mg de Gomeisa Labs

Winstrol 25 mg

Testoviron 250 mg/mL

Testosterone Cypionate 250/mL de Gomeisa Labs.

En los documentos del Invima también se mencionan categorías como gonadotropinas, sustancias empleadas en terapia de reemplazo hormonal, moduladores selectivos de receptores androgénicos y estimulantes metabólicos.

¿Qué recomienda el Invima si una persona compró o está consumiendo estos productos?

La principal recomendación de la autoridad sanitaria es no adquirir ni consumir los productos incluidos en las alertas. Para quienes ya los estén utilizando, el Invima indica suspender inmediatamente su uso y reportar cualquier evento adverso que pueda estar relacionado con su consumo.

Para los consumidores, la recomendación central es revisar el registro sanitario antes de realizar compras de este tipo por internet. Una etiqueta, una publicidad comercial o la presentación de un producto como medicamento o suplemento dietario no significa por sí misma que esté autorizado por la autoridad sanitaria colombiana.