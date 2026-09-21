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Invima alerta por 49 medicamentos y suplementos fraudulentos vendidos por internet

La entidad advirtió sobre varios productos promocionados como suplementos dietarios y medicamentos que no cuentan con registro sanitario en Colombia.

Productos prohibidos por el Invima
FOTO: Diseñado por Magnific

Ángel Ballén

septiembre 21 de 2026
08:48 a. m.
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El Invima emitió el 18 de septiembre de 2026 varias alertas sanitarias relacionadas con la comercialización de productos fraudulentos. Las advertencias corresponden suplementos dietarios y medicamentos promocionados por internet.

Invima alerta por dos productos vendidos como suplementos dietarios sin registro sanitario
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Según la autoridad sanitaria, los productos señalados no cuentan con los registros sanitarios exigidos para la categoría bajo la cual están siendo comercializados. En consecuencia, el Invima señala que no han sido evaluados oficialmente en aspectos como calidad, seguridad y eficacia, por lo que su composición, trazabilidad, fabricación, almacenamiento y transporte no ofrecen las garantías exigidas por la normativa.

Las alertas están relacionadas con productos encontrados en el sitio web 'Titan Nutrition'.

¿Cuáles son los productos que alertó el Invima?

En la alerta 302-2026 aparecen seis productos promocionados como suplementos dietarios:

  • L-Carnitine de Alliwise
  • Lipodrene Hardcore Hi Tech
  • Ashwagandha de Himalaya
  • Beta Alanina de Hard Supps
  • ZMA de Hard Supps
  • Multi Core de Hard Supps

Las alertas 305, 303, 306 y 307 corresponden a productos promocionados como medicamentos.

  • Somatrope 50 IU de German Labs
  • Oxa-Gen Oxandrolona de Iron Gen
  • Testosterone Enanthate de Wescott Pharma
  • Puretrig 5000 IU de Ferticare
  • Clominom 25 mg
  • Clenbunom 60 mcg
  • Oxandronom 10 mg
  • Methanom 20 mg
  • Stanom 100 mg/10 mL
  • Testonom C 300 mg/10 mL

La alerta 303 incluye además:

  • Testonom E 300 mg/10 mL
  • Oxymethonom 50 mg
  • Boldenom 300 mg/10 mL
  • Decanom 300 mg
  • Mastenom E 250 mg/10 mL
  • Testonom P 100 mg/10 mL
  • Testosterone Propionate de Wescott Pharma
  • Drostanolone Enanthate de Wescott Pharma
  • T3nom 25 mcg
  • Arimidenom 1 mg.

En este grupo aparecen hormonas, esteroides anabólicos androgénicos y otras sustancias que estaban siendo promocionadas como medicamentos.

Por su parte, la alerta 306 menciona:

  • Primonom 100 mg
  • Sustanom 300 mg/10 mL
  • Trenbonom A 100 mg/10 mL
  • Trenbonom E 250 mg/10 mL
  • Drostanolone Propionate de Wescott Pharma
  • Turinabol 10 mg
  • Primobolan 100 mg/mL
  • Decadurabolin 200 mg/mL
  • Trembolone Enanthate 200 mg/mL
  • Durabolin-NPP 100 mg/mL.

La alerta 307 completa el listado con:

  • Sustanon 250 mg/mL de Gomeisa Labs
  • Pregnyl 5000 IU de Organon
  • Tamoxifen 20 mg de Wescott Pharma
  • Stanom 10 mg
  • Primonom 10 mg
  • Turinom 10 mg
  • Provinom 25 mg
  • Tadalafil 25 mg de Gomeisa Labs
  • Winstrol 25 mg
  • Testoviron 250 mg/mL
  • Testosterone Cypionate 250/mL de Gomeisa Labs.

En los documentos del Invima también se mencionan categorías como gonadotropinas, sustancias empleadas en terapia de reemplazo hormonal, moduladores selectivos de receptores androgénicos y estimulantes metabólicos.

¿Qué recomienda el Invima si una persona compró o está consumiendo estos productos?

La principal recomendación de la autoridad sanitaria es no adquirir ni consumir los productos incluidos en las alertas. Para quienes ya los estén utilizando, el Invima indica suspender inmediatamente su uso y reportar cualquier evento adverso que pueda estar relacionado con su consumo.

Para los consumidores, la recomendación central es revisar el registro sanitario antes de realizar compras de este tipo por internet. Una etiqueta, una publicidad comercial o la presentación de un producto como medicamento o suplemento dietario no significa por sí misma que esté autorizado por la autoridad sanitaria colombiana.

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