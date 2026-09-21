Bogotá será la sede del primer GovTech Summit de América Latina

Bogotá será sede, el 3 y 4 de noviembre de 2026, del GovTech Summit, un encuentro que reunirá en el CEFE Chapinero a funcionarios públicos, empresas tecnológicas, academia y referentes internacionales para abordar retos concretos de modernización del Estado.

El evento, organizado por Colombia Tech y Estado X, proyecta cerca de 1.000 asistentes y cuenta con el respaldo de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ágata y la Secretaría de Desarrollo Económico.

RELACIONADO Francis Ford Coppola y Carl Lewis encabezarán el World Business Forum 2026 en Bogotá

La propuesta busca ir más allá de las conversaciones habituales sobre transformación digital. Su principal apuesta será sentar en una misma mesa a quienes toman decisiones públicas y a quienes desarrollan soluciones tecnológicas.

¿Qué se hará en el GovTech Summit?

El eje del encuentro serán los llamados Policy Labs, 12 sesiones cerradas de 90 minutos en las que funcionarios y representantes de empresas tecnológicas trabajarán sobre problemas públicos específicos.

Las mesas tendrán un máximo de 10 participantes y hasta 30 observadores por sala. Según los organizadores, cada sesión deberá terminar con una Output Card, un documento con una hoja de ruta concreta que pueda servir como punto de partida para implementar una solución.

El desarrollo y el uso de tecnología va a poder hacer que estas las soluciones para los ciudadanos se den de una manera más rápida, mencionó María del Pilar López, Secretaria Desarrollo Económico Bogotá

La intención es que estas reuniones no funcionen como paneles de discusión o espacios de networking, sino como talleres de trabajo en los que se planteen soluciones a desafíos reales de las ciudades y las entidades públicas.

¿Qué referentes internacionales llegarán a Bogotá?

Entre los invitados confirmados está Siim Sikkut, quien durante cinco años fue director de tecnología del Gobierno de Estonia y participó en el desarrollo de su estrategia de transformación digital.

RELACIONADO Bancos en Colombia deberán asumir fraudes con tarjetas si incumplen esta norma de seguridad

También estará Jack Shih-Lung Chao, comisionado de Tecnología de la Alcaldía de Taipéi, vinculado a proyectos de ciudad inteligente y servicios digitales.

Decidimos construir Govtech Summit con el propósito de crear un espacio donde converjan actores privados y público, hoy hay una brecha enorme que no permite que la tecnología esté al servicio público, vamos a cambiar eso, contó Nicolás Cruz CEO Colombia Tech

Desde Estados Unidos participará Santiago Garcés, exdirector de tecnología de ciudades como Boston, Pittsburgh y South Bend y cofundador del AI Lab for Cities de Harvard.

La agenda también incluye a Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda de Colombia; Ana María Prieto, directora de Sistemas de Pago del Banco de la República, y representantes del BID, Mercado Libre, Oracle y otras organizaciones.

De acuerdo con la organización, el encuentro tendrá cuatro pilares de agenda, cinco sectores temáticos, 12 Policy Labs y 22 espacios de demostración y casos de uso.

El GovTech Summit se desarrollará durante dos días en Bogotá y tendrá acceso por invitación y con curaduría de participantes. La apuesta de sus organizadores es que las conversaciones sobre tecnología y Estado terminen en propuestas concretas para enfrentar algunos de los retos públicos de la región.