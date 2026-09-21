En videos: así se vivió el fuerte temblor de hoy 21 de septiembre de 2026 en Colombia

En la mañana de este 21 de septiembre de 2026, exactamente a las 9:48, hubo otro fuerte movimiento telúrico en Chaparral, Tolima.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, entre el domingo y el lunes se han presentado al menos 90 temblores con epicentro en esa zona del país.

En esta ocasión, la magnitud fue de 4.0, con una profundidad superficial. Además, en algunas edificaciones de Tolima se realizaron evacuaciones y varios ciudadanos han publicado algunas grabaciones en las redes sociales.

En videos: así se vivió el fuerte temblor de hoy 21 de septiembre de 2026 en Chaparral, Tolima

El medio Noticias EDL, en su cuenta de X, mostró que, apenas se sintió el movimiento telúrico en el centro de Ibagué, se evacuaron los principales edificios y las personas esperaron a que la situación se normalizara.

Asimismo, la periodista Rocío Galeano Oviedo subió una grabación en la que dejó ver que cada uno de los ciudadanos que se encontraban en la Gobernación del Tolima fueron saliendo de manera ordenada de esa instalación.

En desarrollo...