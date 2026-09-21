"Hay un problema de fondo": Carlos Antonio Vélez fue crítico tras primera derrota de James en Nacional

James Rodríguez vivió su primera derrota como jugador de Atlético Nacional en la visita a Llaneros FC en Villavicencio. El volante entró al segundo tiempo cuando su equipo perdía 2-0, pero su ingreso no fue suficiente para dar vuelta al marcador.

Tras el pitazo final, muchos cuestionaron al técnico Lucas González por los cambios en su nómina, pues hizo ocho cambios en la titular entre un partido y otro, a lo que respondió en rueda de prensa que fue una decisión para cuidar las cargas de sus jugadores.

Sin embargo, para Carlos Antonio Vélez la discusión no debió centrarse en el tema de la rotación de la nómina, sino en algo más estructural en el planteamiento. De acuerdo a su análisis, hay un desequilibrio entre ataque y defensa que se mantiene desde que González era DT de América de Cali.

La crítica de Carlos Antonio Vélez a Lucas González

En su programa matutino, 'Palabras Mayores', Vélez señaló que Atlético Nacional tiene un "problema de fondo" debido a la postura de su entrenador. "La realidad es que este es un equipo que le falta mucho trabajo defensivo. Pensé que lo aprendido en América y Central Córdoba le había servido para entender que el fútbol es equilibrio".

No puede ser posible que un equipo se pare tan mal cuando ataca, le pasó con el América siempre (...) Cuando uno ataca tiene que pensar en defender porque siempre hay una acción siguiente.

"Nacional no defiende bien", añadió. Además, señaló que los buenos resultados del semestre se han dado contra equipos inferiores. "El único partido en serio que jugó fue contra el América y lo perdió".