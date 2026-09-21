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Así luce Alci Acosta tras pasar varias semanas en UCI: el artista ya está en su casa

El cantante fue dado de alta de la Clínica La Misericordia el 18 de septiembre y continuará su tratamiento en casa, según confirmó su hijo, Checo Acosta.

Alci Acosta cantante colombiano
FOTO: @alciacosta

Ángel Ballén

septiembre 21 de 2026
09:31 a. m.
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Durante los últimos días, hubo preocupación en la industria musical colombiana tras confirmarse que el cantante y pianista Alci Acosta tuvo que ser ingresado a una Unidad de Cuidados Intensivos debido a problemas de salud.

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Sin embargo, el reconocido bolerista ya se encuentra en su casa, después de permanecer varias semanas bajo atención médica. Su hijo, el también cantante Checo Acosta, compartió una fotografía en la que aparece junto al reconocido intérprete, quien se muestra sonriente desde su cama.

Alci Acosta
FOTO: @checoacosta

¿Cuándo fue dado de alta Alci Acosta?

La salida de la Clínica La Misericordia de Barranquilla se produjo el 18 de septiembre, luego de que Alci Acosta permaneciera varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y posteriormente continuara su atención en una habitación de hospitalización.

De acuerdo con la información publicada por su hijo, el artista continuará con tratamiento y manejo médico desde su vivienda, además de los controles correspondientes.

¿Qué se sabe de la salud de Alci Acosta?

La hospitalización de Alci Acosta se conoció a finales de agosto, cuando Checo Acosta informó que su padre había presentado afecciones en los riñones y en la próstata y que permanecía en una UCI. Posteriormente, el cantante informó que su padre se encontraba estable y que respondía bien a los procedimientos médicos.

Durante su estancia en la clínica, la familia mantuvo informados a los seguidores sobre su evolución y agradeció las muestras de apoyo. Ahora, con el alta médica, Checo Acosta reiteró su reconocimiento al personal que estuvo a cargo de la atención de su padre.

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