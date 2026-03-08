Mañana Express lunes 3 de agosto de 2026
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- La exministra de Justicia,, Ángela María Buitrago, reveló detalles desconocidos sobre su salida del gobierno. Además, denunció a un alto funcionario por presuntas presiones indebidas.
- En Cúcuta, las autoridades investigan el atentado perpetrado contra la estación de Policía este fin de semana.
- El volcán Puracé está activo y genera preocupción en Cauca debido a la abundante caída de ceniza.