Así amaneció el precio del dólar este 3 de agosto en Colombia

El precio del dólar hoy lunes 3 de agosto comenzó la semana con una fuerte recuperación en Colombia. La divisa supera los $3.200 en las primeras negociaciones, impulsada por factores internacionales y decisiones recientes del Banco de la República que mantienen atentos a inversionistas, viajeros e importadores.

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El mercado cambiario inició la semana con movimientos importantes para el dólar en Colombia. Durante la jornada de este lunes 3 de agosto, la moneda estadounidense se cotiza en $3.215,44, cifra que representa un incremento de $71,30 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.144,14.

En las primeras horas de negociación, el dólar registró un precio mínimo de $3.200 y un máximo de $3.230, reflejando una jornada de alta volatilidad. Hasta el momento se han realizado 390 operaciones, con un volumen negociado cercano a US$195 millones.

El comportamiento de la divisa responde tanto a factores internacionales como a decisiones recientes del Banco de la República que podrían influir en el mercado cambiario durante las próximas semanas.

¿Por qué sube el precio del dólar hoy en Colombia?

Uno de los elementos que marca el inicio de la semana es el comportamiento del dólar en los mercados internacionales. Aunque el índice que mide el desempeño de la moneda frente a otras divisas se mantiene alrededor de 99,70 puntos, viene de registrar una caída superior al 1,5 % durante la semana anterior.

A este panorama se suma la presión generada por el fortalecimiento del yen japonés y la caída de los precios internacionales del petróleo. Además, los mercados siguen atentos al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la suspensión de un ataque contra Irán y el inicio de conversaciones diplomáticas entre ambos países, hechos que han generado movimientos en los activos financieros.

¿Qué impacto tendrá la decisión del Banco de la República?

En el ámbito nacional, otro de los factores que podría influir sobre el comportamiento del dólar es el anuncio del Banco de la República de iniciar un programa para acumular hasta US$4.000 millones en reservas internacionales.

Los analistas consideran que esta estrategia podría tener efectos sobre la oferta y demanda de dólares en el mercado colombiano, aunque su impacto dependerá del ritmo de ejecución y de las condiciones económicas internacionales durante los próximos meses.

Por ahora, el dólar mantiene una tendencia alcista en el arranque de la jornada y los operadores seguirán atentos al desarrollo del mercado para determinar si el comportamiento se consolida o si la divisa vuelve a moderarse antes del cierre de la sesión.