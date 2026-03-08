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Ariana Grande preocupa por su aspecto físico: ¿se alejará de la vida pública?

La mujer tomaría distancia de los escenarios tras lanzar su octavo álbum de estudio.

Foto: AFP
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Noticias RCN

agosto 03 de 2026
10:36 a. m.
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Ariana Grande se encuentra protagonizando los titulares de un sin fin de medios internacionales tras confirmarse que la mujer reducirá sus apariciones públicas al finalizar la gira mundial que se encuentra realizando actualmente.

Pese a que recientemente esta lanzó su nuevo álbum de estudio ‘Petal’ y cientos de medios están hablando de su nueva faceta “oscura”, miles de personas se han tomado las redes sociales para hablar principalmente sobre el radical cambio físico que la mujer ha tenido durante los meses más recientes.

Ante la polémica generada por las críticas y la cancelación de su participación en otros eventos teatrales, un reciente comunicado por parte del portavoz de la mujer elevó las especulaciones sobre su estado de salud.

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¿Qué está pasando con Ariana Grande?

La intérprete de ‘7 rings’ se encuentra viajando por Estados Unidos y Europa con su exitosa gira ‘The Eternal Sunshine Tour’ que inició el pasado 6 de junio y que tiene contempladas más de 40 presentaciones por diferentes países.

A sus shows se ha unido el más reciente lanzamiento de su nuevo disco ‘Peta’ con el que críticos han manifestado que la artista exploró y plasmó su lado más honesto y oscuro con letras relacionadas a las controversias del pasado.

Pese al éxito que esta nueva producción ya representa para Grande, las miradas se han centrado sobre todo en la apariencia física de la mujer. En meses recientes, sus fanáticos han encendido las alarmas al ver una drástica reducción en su peso por lo que incluso algunos de sus seguidores llegaron a afirmar que estaría atravesando por problemas de salud.

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Comunicado del equipo de Ariana Grande

Aunque su equipo de trabajo se había reservado los comentarios al respecto al evitar desmentir o corroborar un posible padecimiento, en horas recientes un comunicado de su representante oficial dio a conocer que Ariana se alejará de la vida pública al terminar su gira en septiembre.

"Espera con ansias terminar la gira y concluirla por todo lo alto, de manera saludable y feliz, para luego tomarse un descanso muy merecido del trabajo y las apariciones públicas, que han provocado un escrutinio público interminable y continuo", se lee en el comunicado.

Así mismo, la productora independiente de la obra teatral Sunday in the Park With George de Stephen Sondheim confirmó que la cantante ya no protagonizará dicha producción que se tenía prevista para el 2027.

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