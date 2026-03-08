CNE otorga personería jurídica al movimiento de Abelardo de la Espriella, Defensores de la Patria

El presidente electo Abelardo de la Espriella ya cuenta con partido político propio. La sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó con una votación de seis contra uno la personería jurídica del movimiento Defensores de la Patria, con el que se inscribió por firmas ante la Registraduría para aspirar a la Presidencia.

Durante la sesión del CNE estuvieron ausentes los magistrados Fabiola Márquez y Altus Baquero.

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Alcances de la decisión

La personería jurídica significa que Defensores de la Patria podrá otorgar avales en futuras elecciones, empezando por las regionales en las que se elegirán alcaldes y gobernadores. Además, el nuevo partido tendrá acceso a financiación estatal para su funcionamiento.

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Hasta ahora, De la Espriella no tenía representación directa en el Congreso. En las presidenciales recibió el coaval de Salvación Nacional, colectividad con cinco congresistas. Por ahora, Defensores de la Patria no contará con curules, pero podrá presentar listas al Senado y a la Cámara en las próximas elecciones legislativas.

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Reacciones y ausencias

Tras la decisión, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo afirmó: “Esto apenas comienza. Seguimos firmes, unidos y con toda la fuerza para construir la Patria Milagro. Porque cuando millones de colombianos creen en un sueño, ese sueño deja de ser una idea y se convierte en un camino de esperanza para Colombia”.