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Jóvenes sudaneses denunciaron cruel entrenamiento para la guerra por presuntos mercenarios colombianos

La denuncia anónima, hecha a la agencia Associated Press News, reveló detalles de los entrenamientos que recibieron para la guerra en Sudán.

Noticias RCN

agosto 03 de 2026
11:42 a. m.
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Una grave denuncia, publicada por la agencia Associated Press News, relató el horror que tuvieron que vivir algunos jóvenes reclutados para la guerra en Sudán al ser entrenados, al parecer, por presuntos mercenarios colombianos que incluso habrían atado a los menores a armamento en medio del fuego cruzado.

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¿Qué relataron las presuntas víctimas?

Dos jóvenes sudaneses, entrevistados en abril, relataron el horror que vivieron durante dos años en medio de la guerra entre las Fuerzas Armadas de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido.

Según su testimonio, fueron obligados a luchar y su entrenamiento habría sido realizado por presuntos mercenarios colombianos que habrían amenazado y golpeado, en reiteradas ocasiones, a los jóvenes que en aquel entonces eran niños.

“Cuando los aviones sobrevolaban (la zona), los colombianos se replegaban a sus búnkeres, y nos dejaban afuera encadenados a los vehículos”, narró uno de los adolescentes para AP.

Pese a que la agencia manifestó no haber verificado los relatos, de manera independiente, AP precisó que estos testimonios apuntan a un despliegue de mercenarios colombianos, quienes, según grupos de defensores de derechos humanos, habrían sido reclutados por una empresa de Emiratos Árabes Unidos vinculada al Estado para luchar con las FAR.

Otro de los jóvenes reveló que los colombianos lo habrían entrenado a él y a otros pequeños en el uso de artillería pesada y drones. Permanecía encerrado y salía exclusivamente para ejecutar ataques con la artillería.

Añadió que cuando se negaba a disparar era golpeado por lo que aseguró haber quedado inconsciente en una oportunidad tras ser agredido por uno de los colombianos.

“Las manos y las piernas del adolescente estaban encadenadas al cañón antiaéreo montado en una camioneta. Mientras aviones de guerra sudaneses atacaban vio a otro niño encadenado al volante”, añadió la AP.

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Veteranos de la guerra colombiana en Sudán

Según la ONU, aproximadamente 10.000 colombianos se han ofrecido para participar en guerras extranjeras. Human Rights Watch y Conflict Insights Group también han documentado la presencia de colombianos junto a las FAR en Darfur, región occidental sudanesa.

Pese a que las organizaciones de investigación también revelaron que los colombianos habrían sido contratados por una empresa emiratí al ser entrenados en sus bases militares, los EAU negaron las acusaciones.

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