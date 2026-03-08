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Jhon Arias sigue encendido: marcó gol y Palmeiras derrotó a Fortaleza

El colombiano Jhon Arias respondió con gol en una noche clave para Palmeiras vs. Fortaleza.

Jhon Arias en Palmeiras
Foto: Palmeiras

Noticias RCN

agosto 03 de 2026
11:20 a. m.
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Jhon Arias volvió a ser protagonista en el fútbol brasileño al marcar en la contundente victoria de Palmeiras sobre Fortaleza, en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa de Brasil.

El colombiano atraviesa uno de los mejores momentos de su temporada y sigue respondiendo con goles en partidos decisivos.

¿Cómo fue el gol de Jhon Arias ante Fortaleza?

La Copa de Brasil entró en una nueva fase con resultados inesperados: cinco empates y apenas dos victorias en los partidos de ida de los octavos de final. Una de ellas fue la de Palmeiras, que hizo valer su localía para imponerse con autoridad frente a Fortaleza.

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Dentro de esa actuación colectiva sobresalió nuevamente Jhon Arias, quien fue inicialista y apareció cuando el encuentro exigía desequilibrio. Después de un primer tiempo sin goles, Palmeiras abrió el marcador apenas iniciado el complemento gracias a Maurício.

Minutos más tarde, al 64, llegó el turno del colombiano. Arias aprovechó una jugada construida por el sector derecho, atacó el espacio con precisión y conectó un cabezazo que terminó en el fondo de la red, ampliando la ventaja del conjunto paulista y desatando la celebración de la afición.

El gol no solo encaminó la victoria, sino que confirmó el peso que ha adquirido el atacante dentro del esquema del equipo brasileño.

Jhon Arias atraviesa un gran momento en Brasil

La anotación frente a Fortaleza es una muestra más del presente que vive el colombiano. Desde su llegada a Palmeiras, Arias ha ganado continuidad y se ha consolidado como una de las piezas más confiables del cuerpo técnico.

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Su capacidad para jugar por las bandas, generar asociaciones ofensivas y aparecer en el área rival lo han convertido en un futbolista determinante tanto en el Brasileirao como en la Copa de Brasil.

Además de aportar desequilibrio y velocidad, el colombiano viene incrementando su producción ofensiva, un aspecto que fortalece sus opciones de mantenerse como titular en los partidos de mayor exigencia de la temporada.

El rendimiento de Arias también mantiene la atención de los aficionados colombianos, que siguen de cerca el desempeño de los jugadores nacionales en el exterior, especialmente de cara a futuras convocatorias de la Selección Colombia.

¿Cuándo se jugará la vuelta entre Palmeiras y Fortaleza?

La serie todavía no está definida. El compromiso de vuelta entre Palmeiras y Fortaleza se disputará el miércoles 5 de agosto de 2026, desde las 7:30 p. m. (hora de Colombia), en la Arena Pantanal, en Cuiabá.

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Con la ventaja obtenida en el primer encuentro y el buen momento de Jhon Arias, Palmeiras buscará sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa de Brasil, mientras Fortaleza intentará remontar una serie que comenzó cuesta arriba.

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