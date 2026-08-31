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Desempleo en Colombia en julio de 2026 fue de 8,1%

Según los análisis, para el mismo mes del 2025, la cifra de desempleo fue del 8,8%.

Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
10:31 a. m.
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En la mañana de este lunes 31 de agosto el Departamento Administrativo Nacional de Estadística reveló que la cifra de desempleo en el país para julio del año en curso fue de 8.1%.

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Lo que corresponde a una reducción de 0,7 puntos frente al 8,8 % registrado en julio del año pasado. El mercado laboral colombiano mostró señales de recuperación debido a que son alrededor de 160.000 las personas que estaban desempleadas el año anterior.

El resultado también estuvo acompañado por un aumento en el número de personas con trabajo. En julio, la población ocupada creció en 578.000 personas, con una variación del 2,4 % frente al mismo mes de 2025.

Otro de los indicadores que refleja el comportamiento del mercado laboral es la tasa de ocupación, que llegó al 59,5 % en julio, frente al 58,9 % registrado un año atrás.

Las actividades económicas que impulsaron el empleo

Según el Dane, entre las actividades económicas que más impulsaron la creación de empleo estuvo el sector de administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana, que aportó 404.000 nuevos ocupados.

También hubo aumentos en comercio y reparación de vehículos, con 158.000 personas, y en construcción, con 156.000.

Sin embargo, no todos los sectores tuvieron el mismo comportamiento. La agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca registró una reducción de 204.000 personas ocupadas.

Aunque la brecha entre hombres y mujeres se redujo frente al año anterior, las cifras muestran que ellas continúan enfrentando mayores dificultades para encontrar empleo.

En julio, la tasa de desocupación para las mujeres fue de 10,1 %, mientras que para los hombres se ubicó en 6,7 %. Esto representa una brecha de género de 3,4 puntos porcentuales, menor a los 4 puntos registrados un año atrás.

Los jóvenes también aparecen entre los grupos con mayores dificultades para ingresar al mercado laboral.

Durante el trimestre móvil mayo-julio de 2026, la tasa de desempleo de las personas entre 15 y 28 años fue de 14,1 %, casi el doble de la tasa registrada para el total nacional.

Las mayores tasas de desempleo juvenil se presentaron en Quibdó, con 33,6 %; Sincelejo, con 25,8 %, y Cartagena, con 25,4 %. En contraste, las menores se registraron en Pereira, Medellín y Florencia.

Quibdó tuvo el desempleo más alto

Las diferencias entre ciudades también son marcadas. En el trimestre mayo-julio, Quibdó registró la mayor tasa de desempleo, con 23%, seguida de Cartagena, con 13,6%, y Sincelejo, con 13%. En el otro extremo estuvieron Medellín, con 7%; Bucaramanga, con 7,2%, y Pereira, con 7,5%, que presentaron las menores tasas entre los territorios analizados.

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Aunque el desempleo mostró una reducción, el mercado laboral todavía enfrenta otro problema importante: la informalidad.

Según el DANE, la proporción de trabajadores informales se redujo en todos los dominios geográficos analizados. A nivel nacional se ubicó en 54,5 %, mientras que en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas fue de 40,5 %.

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