Esta sería la nueva pareja sentimental de Feid: ¿qué se está comentando en redes?

La vida sentimental de Salomón Villada, más conocido artísticamente como Feid, se ha convertido en todo un misterio en redes desde su mediática ruptura con Karol G, quien fue la encargada de contarle al mundo que su noviazgo había llegado a su fin.

Pese a que ninguno de los dos ha oficializado una nueva relación, el intérprete de ‘Alakran’ ha encendido las alarmas entre sus seguidores ya que el hombre fue visto con una misteriosa mujer en las playas de España.

Tras los intentos por descubrir la identidad de esta, fanáticos han hecho circular nuevas coincidencias entre las redes sociales de una creadora de contenido y el cantante con quien ya se ha especulado que habría iniciado una relación.

¿Quién es la nueva pareja de Feid?

En horas recientes han circulado imágenes en donde fanáticos afirman la existencia de distintas coincidencias que han vinculado al cantante con Natalia Blanco Mathieu, entrenadora privada con más de veinte mil seguidores en sus redes sociales.

La mujer, quien es constante en su cuenta de TikTok e Instagram, suele compartir contenidos relacionados a sus rutinas de ejercicio, su alimentación, sus viajes, entre otros elementos de interés para su amplia comunidad.

Pese a que no se conocen mayores detalles sobre la vida personal de esta, usuarios han tomado algunas fotografías de ambos en donde, al parecer, se lograrían observar algunas coincidencias que la relacionarían directamente con el paisa.

En estas capturas se le observa a la mujer junto a accesorios similares dentro de habitaciones, el uso de gafas que utiliza el cantante, materiales para realizar café que el ‘Ferxxo’ también ha posteado, el uso de prendas que ambos han llevado puestas como shorts o tenis, entre otras.

Sin embargo, una de las coincidencias más puntuales corresponde al uso de una camiseta blanca, por parte de la mujer, que llevaba estampado a Salomón en estilo caricatura.

Por supuesto, las reacciones en redes sociales ya son tendencia ya que cientos de usuarios se han interesado por conocer mayores detalles sobre la vida de la mujer, quien también se presume que podría ser su entrenadora personal.

Natalia, quien sería oriunda de Cartagena, ya es tema de conversación en redes sociales. Fanáticos también han relacionado al cantante ya que este realizó, en días recientes, un viaje a la ciudad amurallada. Las únicas fotografías que se conocen de este viaje fueron tomadas por fanáticos en la calle.

Hasta el momento, ninguno de los dos se sigue en redes sociales por lo que no es confirmado que actualmente el paisa sostenga una relación sentimental con la cartagenera.

Feid sorprende a Bogotá y Bucaramanga

Por otro lado, el intérprete de ‘Luna’ ha tenido una agenda apretada durante el más reciente fin de semana. El hombre tuvo una participación especial en el evento benéfico de Juanpis González, el pasado 29 de agosto, y, al mismo tiempo, deslumbró con su asistencia al más reciente concierto de Ryan Castro en Bucaramanga.

Ambas presentaciones del hombre fueron alabadas por su comunidad de fans, quienes exaltaron nuevamente el talento del hombre y elogiaron la rapidez con la que se transportó para cumplir con dos compromisos en una misma noche.