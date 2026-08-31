Vomitando y entre lágrimas: así se retiró Novak Djokovic en primera ronda del U.S Open

Por la primera ronda del U.S. Open 2026, Novak Djokovic, número 5 del ranking ATP, se enfrentó al argentino Mariano Navone y cayó luego de cinco sets en los que se le vio bastante afectado por su estado físico; incluso vomitó varias veces durante el partido. Ganador del torneo en cuatro oportunidades, el serbio no sabía lo que era perder en primera ronda de un Grand Slam desde el Abierto de Australia en 2006.

“Ha sido una sensación horrible para mí en la pista. Esto es algo que, por desgracia, vengo arrastrando prácticamente en cada partido este año", declaró el jugador de 39 años una vez finalizado el partido. Aunque logró llevarse el tercer y cuarto set, Djokovic se vio totalmente agotado físicamente y terminó perdiendo los últimos dos sets por marcadores de 6-2 y 6-1.

Novak Djokovic vomitando y entre lágrimas en pleno partido

Una de las imágenes más fuertes del partido se presenció finalizando el tercer set, cuando el serbio se alistaba para sacar y, mientras se dirigía a secar su sudor, vomitó ante la presencia de las cámaras y continuó el juego.

Durante el quinto set, ya con molestias físicas visibles, cuando el argentino Navone se puso 3-1 a favor, se vio a un Novak Djokovic completamente abatido e intentando contener las lágrimas ante una inevitable derrota y el fin de una larga racha sin quedar eliminado tan prematuramente de uno de los 'cuatro grandes'.

RELACIONADO Daniel Muñoz habló tras ser presentado por Nottingham Forest

¿Qué sigue para Novak Djokovic?

En un torneo donde el #1 del mundo, Janik Sinner, no estaba presente y con Carlos Alcaraz sin estar en su mejor momento físico, era la oportunidad de oro de 'Nole' de llegar lo más lejos posible y seguir haciendo historia ganando su Grand Slam 25; por ahora, deberá ponerse a punto físicamente y evaluar si seguirá compitiendo en el máximo nivel.

"Estoy tratando de entender realmente qué es lo que está pasando y hasta dónde puedo llegar de esta manera", fueron las palabras del serbio poniendo en duda su continuidad en la élite del tenis. Como fin de la temporada 2026, en el calendario aparecen los torneos ATP en Asia, incluido el Torneo de Maestros, pero con esta última actuación, parece difícil verlo competir, al menos, en lo que resta del 2026.