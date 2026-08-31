Coche bomba explotó frente a una estación de Policía en México

Un coche bomba explotó frente a una estación de Policía en Ojocaliente, Zacatecas, México. El atentado dejó siete personas heridas, daños en vehículos y varios inmuebles de la zona.

El explosivo fue instalado en un automóvil particular que se encontraba frente a la comandancia de Ojocaliente. La detonación provocó daños en la estación policial y en construcciones cercanas, además de afectar varios vehículos.

¿Qué pasó con el coche bomba en Zacatecas?

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, seis civiles y un policía resultaron heridos y fueron trasladados para recibir atención médica. Inicialmente se había informado de seis personas lesionadas, pero el balance posteriormente ascendió a siete.

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La onda expansiva también causó afectaciones en algunas viviendas ubicadas en los alrededores. En total, 11 vehículos resultaron dañados, entre ellos dos patrullas de la Policía.

Tras la explosión, militares especializados en manejo de explosivos llegaron al lugar para asegurar la zona y descartar la presencia de otros artefactos. El secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, señaló que la situación estaba bajo control.

El atentado ocurrió mientras en Ojocaliente se desarrollaban las fiestas patronales. Como medida preventiva, las autoridades también determinaron suspender el inicio de clases previsto para este lunes 31 de agosto.

¿Dónde ocurrió la explosión y qué se sabe?

Ojocaliente está ubicado en Zacatecas, uno de los estados mexicanos atravesados por rutas consideradas estratégicas para el tráfico de drogas. La región ha enfrentado durante años hechos violentos relacionados con organizaciones dedicadas al narcotráfico.

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La ubicación del municipio es relevante porque Zacatecas conecta distintas zonas del centro, norte y oeste de México y cuenta con corredores utilizados para el traslado ilegal de drogas hacia Estados Unidos.

Por ahora, las autoridades no han informado públicamente quién estaría detrás del explosivo ni cuál habría sido el objetivo específico del ataque.

Mientras avanzan las pesquisas, las autoridades mantienen vigilancia en el sector ante la posibilidad de que existan otros riesgos y trabajan en la atención de las personas afectadas por la explosión.